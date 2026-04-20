Raus aus dem Alltag

Wer nach außergewöhnlichen Erlebnissen sucht, wird jetzt am Gut Clarenhof fündig: Die XcitePeople GmbH hebt dort sein Angebot auf das nächste Level und verwandelt die Location in einen Freizeit-Hotspot für Erwachsene mit exklusiven Virtual-Reality-Escape-Rooms, kreativen Event-Formaten und jeder Menge Erlebnisfaktor.

XcitePeople erweitert das erfolgreiche Konzept am Gut Clarenhof und entwickelt den Standort konsequent zum vielseitigen Freizeit-Hotspot, jetzt auch für Erwachsene. Was mit x4kids als Angebot für Kindergeburtstage, Feriencamps und Familienevents begann, geht nun in die nächste Ausbaustufe: Ab sofort stehen einzigartige Erlebnisformate für junge Erwachsene, Gruppen und Unternehmen im Fokus.

Herzstück ist eine in der Region exklusive Virtual-Reality-Erlebniswelt („powered by Volksbank Köln Bonn“) mit insgesamt zwölf Escape Rooms, die vollständig kabellos und ohne Motion Sickness spielbar sind. Ergänzt wird das Angebot durch eine große Auswahl weiterer VR-Games, ideal für alle, die gemeinsam in immersive Erlebniswelten eintauchen wollen.

Ein echtes Highlight ist die Location selbst. Auf dem Gelände des Gut Clarenhof hat XcitePeople umgebaute Gewächshäuser in außergewöhnliche Eventflächen verwandelt. Die Kombination aus urbanem Freizeitkonzept und naturnahem Ambiente macht den Standort einzigartig, mitten im Grünen und gleichzeitig perfekt erreichbar. Ob mit dem Auto (inklusive zahlreicher Parkplätze), mit der Straßen- und S-Bahn (nur wenige Gehminuten entfernt) oder ganz entspannt mit dem Fahrrad: Der Clarenhof ist aus der gesamten Region schnell und unkompliziert erreichbar.

Neben Virtual Reality bietet XcitePeople ein breites Portfolio an kreativen Gruppenformaten. Diese reichen von Graffiti-Workshops auf Leinwand oder sogar auf Gaffel-Fässchen über Tattoo Art Nights bis hin zu Pottery-Sessions und weiteren künstlerischen oder auch aktiven Erlebnissen. Perfekt für Junggesellenabschiede, Geburtstage, Teambuildings oder einfach einen besonderen Tag mit Freunden.

„Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen gemeinsam Außergewöhnliches erleben, Neues ausprobieren und einfach eine richtig gute Zeit haben können, fernab vom klassischen Eventstandard“, sagt Björn Lindert, geschäftsführender Gesellschafter der XcitePeople GmbH. „Mit der Kombination aus innovativer Virtual Reality, exklusiven Workshops und dieser besonderen Location im Grünen bringen wir ein Freizeitkonzept an den Start, das es so in der Region noch nicht gibt.“

Auch die Partnerschaft mit dem Gut Clarenhof ist ein wichtiger Baustein: „Die Entwicklung hin zu einem modernen Freizeit-Hotspot passt perfekt zu unserem Standort“, erklärt Victor Dünn, Betreiber des Gut Clarenhof. „Nach Golf und Minigolf ist diese Mischung aus Erlebnis, Kreativität und Natur genau das, was sich viele Menschen heute wünschen.“

Abgerundet wird das Erlebnis durch die Zusammenarbeit mit Gaffel: Nach den Aktivitäten können Gäste den Tag entspannt bei einem kalten Gaffel Kölsch oder einer erfrischenden Fassbrause ausklingen lassen.

Mit dem erweiterten Angebot entwickelt sich XcitePeople am Standort Gut Clarenhof Schritt für Schritt zu einer der spannendsten Adressen für Freizeit- und Gruppenerlebnisse im Raum Köln und zeigt, wie vielseitig moderne Eventkonzepte heute sein können.