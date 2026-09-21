Ein gutes Buch, ein kühles Hellers Kölsch und jede Menge Menschen, die gerne lesen: Am 8. Oktober 2026 lädt das HELLERS Brauhaus in Köln zur „Read & Rhythm – Social Reading Night“ ein. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Jubiläumswochen zum 30-jährigen Bestehen des HELLERS Brauhauses statt und wird von der Kölner Autorin Sylvia Deloy moderiert.

Das Prinzip ist einfach: Alle bringen ihr eigenes Buch mit, machen es sich gemütlich und lesen gemeinsam – jede und jeder für sich. Entspannte Musik im Hintergrund sorgt dabei für die passende Atmosphäre.

Zwischendurch gibt es Zeit zum Kennenlernen, Austauschen und natürlich für das ein oder andere Getränk. Anders als in einem klassischen Buchclub gibt es dabei kein vorgegebenes Buch und auch keine Pflicht zur literarischen Analyse. Im Mittelpunkt steht die Freude am Lesen und die Begegnung mit anderen Menschen.

Die Idee greift einen Trend auf, der inzwischen in vielen Städten Menschen zusammenbringt: Lesen wird vom stillen Hobby zu einem gemeinsamen Erlebnis. Die Social Reading Night verbindet die entspannte Atmosphäre eines Abends im Brauhaus mit bewussten Lesezeiten und geselligem Austausch.

„Viele Menschen lesen gerne, aber meistens allein zu Hause. Ich finde die Idee schön, daraus etwas Gemeinschaftliches zu machen – ohne dass man dasselbe Buch gelesen haben und darüber diskutieren muss“, sagt Sylvia Deloy. „Man bringt einfach das Buch mit, auf das man gerade Lust hat, und trifft Menschen, die die Leidenschaft fürs Lesen teilen.“

Wer möchte, kann bereits vor der Veranstaltung im HELLERS Brauhaus essen und den Abend nach der Reading Party dort gemeinsam ausklingen lassen.

Read & Rhythm – Social Reading Party, Do. 8.10., 19h, HELLERS Brauhaus, Köln, Moderation: Autorin Sylvia Deloy, Eintritt: 12 Euro inkl. Begrüßungsgetränk, https://rausgegangen.de/events/read-rhythm-social-reading-party-0/