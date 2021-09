Ready for take-off in Köln

In rund drei Kilometern Nähe zum Flughafen Köln-Bonn entsteht im Stadtteil Urbach ein neues Haus der Leonardo Hotels Central Europe: das Leonardo Royal Cologne Airport. Der Grundstein für das Neubauprojekt mit 250 Zimmern wurde im Mai 2021 mit dem Projektentwickler pro invest aus Ulm gelegt. Das Gebäude soll innerhalb von rund zwei Jahren fertig sein. Über eine Live-Webcam kann man die Baufortschritte auf der Website von pro invest verfolgen. Die Eröffnung ist für das 2. Quartal 2023 geplant. Das Leonardo Royal Cologne Airport wird das vierte Haus der Leonardo Hotels Central Europe in der Domstadt sein. Mit dem bereits bestehenden Leonardo Köln Bonn Airport (177 Zimmer) erweitert die Hotelgruppe ihren Wirkungskreis gezielt rund um den Airport, um die Nachfrage von Business-, Tagungs- und Stopover-Gästen nach einem Hotel der gehobenen Kategorie zu bedienen. Die Marke Leonardo Royal ist bisher im Leonardo Royal Köln - Am Stadtwald vertreten. Ob am Flughafen oder in den Innenstädten – Leonardo Hotels bieten ein attraktives Standort- und Markenportfolio in der Region für alle Gästewünsche. In ganz Nordrhein-Westfalen wird sich die Hotelanzahl mit dem neuen Haus dann auf insgesamt elf Häuser erhöhen.

Weitere Infos unter: www.leonardo-hotels.de

