Revisionsschließung Agrippabad & Karnevalsöffnungszeiten

An Weiberfastnacht, Donnerstag, 16. Februar, schließen alle Angebote der KölnBäder bereits um 13h – der Lentpark und das Ossendorfbad stehen am Vormittag zur Verfügung. Die Saunalandschaften im Agrippabad und Ossendorfbad, der Eisbereich im Lentpark sowie die Fitnessbereiche AgrippaFit und RochusFit stehen ebenfalls bis mittags bereit. Alle anderen Badeund Saunalandschaften bleiben an diesem Tag geschlossen.

Am Karnevalsfreitag, 17. Februar, sind alle KölnBäder nach Plan geöffnet. Am Karnevalssamstag, 18. Februar, gelten die regulären Öffnungszeiten. Eine Ausnahme bildet das Wahnbad, es bleibt aufgrund des Karnevalsumzuges geschlossen. Auch das Genovevabad und das Rodenkirchenbad bleiben zu.

Am Karnevalssonntag, 19. Februar, sind lediglich die Eisflächen im Lentpark geöffnet und Rosenmontag, 20. Februar, bleiben alle KölnBäder geschlossen. Am Karnevalsdienstag, 21. Februar, gelten die regulären Öffnungszeiten.

Das Agrippabad befindet sich in der Revisionsschließung.

Die Badelandschaft des Agrippabades bleibt in der Zeit von Montag, 13. Februar, über die Karnevalstage bis einschließlich Freitag, 03. März, für notwendige Reparaturen und die jährliche Grundreinigung geschlossen. Die Saunalandschaft ist trotz der Revision der Badelandschaft weiterhin durchgängig und regulär geöffnet. Auch der Fitnessbereich AgrippaFit freut sich auf Besuche seiner Mitglieder. Ab Samstag, 12. März 2022, steht das Agrippabad wieder – zu den gewohnten Öffnungszeiten sowie grundgereinigt – für alle Badegäste zur Verfügung. Während der Revisionsschließung empfiehlt die KölnBäder GmbH den Besuch im Ossendorfbad oder im Lentpark.

Weitere Infos unter: www.koelnbaeder.de

