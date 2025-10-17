Revolution im Theaterfoyer der Volksbühne

Die Volksbühne am Rudolfplatz erlebt eine technische Revolution: Pünktlich zur Wiederaufnahme des preisgekrönten Comedy-Musicals „Himmel und Kölle“ am 30. Oktober 2025 verwandelt eine spektakuläre LED-Installation das historische Theaterfoyer in eine immersive Erlebniswelt. Auf rund 70 Quadratmetern LED-Fläche mit insgesamt 24.805.440 Pixeln erleben die Besucherinnen und Besucher nun eine digitale Reise zu den Hotspots der Domstadt – die selbst ernannte „schnellste Stadtführung Kölns“.

Die immersive Erlebnisreise von „Himmel und Kölle“ entfaltet seine volle Strahlkraft unter der künstlerischen Leitung des vielfach preisgekrönten Regisseurs Gil Mehmert. Mehmert, dessen herausragenden Inszenierungen mit renommierten Preisen wie dem Kölner Kulturpreis, dem Deutschen Musical Theater Preis, dem Hamburger Rolf-Mares-Preis und dem Österreichischen Musiktheaterpreis geehrt wurden, garantiert ein sensationelles Showerlebnis, das neue Maßstäbe nicht nur in der Musical-Theaterlandschaft setzt.

Ein besonderes Highlight der Installation sind die animierten Fotoillustrationen, die von dem Berliner Künstler FuFu Frauenwahl und seinem kreativen Team geschaffen wurden. Der herausragende Comic-Künstler kreiert eine spannende Symbiose aus realen Bildwelten und künstlerischer Zeichnung, die er auf faszinierende Weise zum Leben erweckt. Seine Werke verschmelzen mit den hochauflösenden LED-Modulen und zeigen eine visuelle Tiefe, die Betrachtende augenblicklich in ihren Bann zieht.

Die eigens kuratierten Bildershows auf der LED-Fläche entführen die Besucherinnen und Besucher auf eine rasante Reise zu den wichtigsten Kölner Sehenswürdigkeiten: Vom Dom bis zur Altstadt erleben die Gäste die schnellste und wohl faszinierendste Stadtführung durch die Rheinmetropole, die je in einem Theaterfoyer inszeniert wurde. Diese magische Reise verbindet technische Innovation mit künstlerischer Bildwelt und macht das „Himmel und Kölle“-Erlebnis zum absoluten Pflichtprogramm dieser Spielzeit.

× Erweitern Foto: VVG Köln Immersives Foyer bei Himmel und Kölle

Was Anfang August als Konzeptidee entstand, wurde in nur zehn Wochen zur beeindruckenden Realität. „Die größte Herausforderung des Projekts lag darin, dem traditionellen Baustil der Volksbühne und dem Denkmalschutz gerecht zu werden“, erklärt Frank Blase. Die historische Architektur des 1905 erbauten Gebäudes stellte besondere Anforderungen an die moderne Technologie.

Das immersive Erlebnis basiert auf 1.320 LED-Modulen in hoher Auflösung, die sich harmonisch in das denkmalgeschützte Foyer der Volksbühne einfügen. Ergänzt wird die Installation durch 200 ansteuerbare Ambient Lights in Sonderanfertigung, die sich individuell an die jeweiligen Inhalte anpassen und farblich synchronisieren.

Die technische Infrastruktur ist ebenso beeindruckend: 3.000 Meter Daten- und 2.000 Meter Stromkabel sorgen für die Verbindung der Module, während über 1.250 Arbeitsstunden von allen beteiligten Gewerken in das Projekt flossen.

Das ambitionierte Projekt konnte auch durch die Kooperation mit der Volksbühne-Geschäftsführung und der Technischen Leitung in kürzester Zeit umgesetzt werden. Sie ebneten den Weg für die reibungslose Integration der modernen Technologie in das traditionsreiche Theater.

Eine weitere Herausforderung stellte die Beschaffung der großen Anzahl an LED-Modulen dar. „Die Anzahl der LED-Module musste in kurzer Zeit auf internationalem Parkett erworben werden“, berichtet das Projektteam. Diese logistische Meisterleistung unterstreicht das Engagement aller Beteiligten, das innovative Konzept termingerecht zu realisieren.

Das preisgekrönte Comedy-Musical „Himmel und Kölle“ kehrt nach seiner erfolgreichen Laufzeit mit über 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück auf die Bühne. Die Geschichte des naiven Pfarrers Elmar, der das wilde Kölner Nachtleben entdeckt, wurde bereits mit vier Auszeichnungen beim Deutschen Musical Theater Preis geehrt und zum Kölner Kulturereignis des Jahres gekürt. Mit prominenten Gästen wie Henning Krautmacher, Jürgen Becker, Mirja Boes, Tom Gerhardt, Tanja Schuhmann, Isabel Varell und Kalle Pohl verspricht die neue Spielzeit noch spektakulärer zu werden.

Mit der immersiven LED-Installation schreibt apiro Entertainment ein neues Kapitel in die über 80-jährige Geschichte des ehemaligen Millowitsch-Theaters. Das Investment in großer 6-stelliger Höhe unterstreicht das Vertrauen in die Zukunft der Spielstätte und positioniert die Volksbühne als innovative Kulturstätte, die Tradition und Moderne erfolgreich verbindet.

„Himmel und Kölle“ Spielzeit: 30. Oktober 2025 bis Ende März 2026

Spielort: Volksbühne am Rudolfplatz, Aachener Straße 5, 50674 Köln