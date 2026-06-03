RheinEnergie-Initiative noch bis 29. Juni

Wer mit einer nachhaltigen Idee das Miteinander in Köln und der Region stärken möchte, kann sich noch bis zum 29. Juni 2026 bei RheinStart bewerben. Die Initiative des Energieversorgers RheinEnergie unterstützt Projekte, die Menschen zusammenbringen und die Region lebenswerter machen – etwa Repaircafés, Urban-Gardening-Initiativen oder Nachbarschaftsprojekte.

Direkt im Anschluss an die Bewerbungsphase startet vom 2. bis 9. Juli 2026 das öffentliche OnlineVoting. Dort entscheidet die jeweilige Community darüber, welche Projekte gefördert werden. Die Gewinnerprojekte werden am 10. Juli bekanntgegeben und haben anschließend ein Jahr Zeit für die Umsetzung.

„Viele Menschen engagieren sich mit großartigen Ideen für ihre Nachbarschaft, ihre Vereine oder ihre Stadt – oft fehlt aber die finanzielle Unterstützung, um daraus ein konkretes Projekt zu machen“, sagt Elfgard Pfahlbusch, Projektleiterin von RheinStart. „Genau hier setzt RheinEnergie an. Wir möchten Menschen ermutigen, ihre Ideen sichtbar zu machen und gemeinsam mit anderen etwas für die Region zu bewegen.“ Auch Projekte, die in der vergangenen Bewerbungsrunde nicht unter die meistgewählten Beiträge gekommen sind, können erneut eingereicht werden und erhalten damit eine weitere Chance.

Im vergangenen Voting wurden zahlreiche Projekte aus dem Versorgungsgebiet der RheinEnergie eingereicht – darunter Beiträge aus Köln, Bornheim, Frechen, Hürth, Langenfeld oder Wachtberg.

Mehr zu den eingereichten Projekten und zur Bewerbung unter: www.rheinstart.org