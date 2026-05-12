„ritual“ zum zweiten Mal immer am Ersten

Rituale als Inseln im Alltag: Mit diesem Ansatz verbindet die Kölner Reihe ritual Musik mit gemeinschaftlicher Erfahrung und schafft Räume für Begegnung und Konzentration. Nach dem erfolgreichen Start 2025 wird das Format nun ab 1. Juni fortgesetzt – weiterhin mit Konzerten immer am ersten Tag des Monats.

Zum Auftakt am 1. Juni in der Christuskirche widmen sich Urban Strings um Georg Kallweit barocken Mysteriensonaten in einer immersiven, zeitgenössischen Lesart. Am 1. Juli bringt Steloolive im JAKI Klub des Stadtgartens seine multisensorische Performance „Smoked Salt“ zwischen elektronischer Musik, Kunst und Mode nach Köln. Am 1. August verwandelt das Duo Multiple Voices mit Terry Wey Neu St. Alban in einen Raum zwischen Renaissance und Live-Elektronik: In ihrem Projekt „Spem in Alium“ wächst Thomas Tallis’ berühmtes 40-stimmiges Werk durch Live-Looping nach und nach zu seiner ursprünglichen Klangdimension an.

Neu ist in dieser Saison der ritual-Chor, der alle Abende mit Uraufführungen der Kölner Komponistin Dariya Maminova rahmt und ausdrücklich zum Mitmachen einlädt. Ergänzt werden die Konzerte durch gemeinsame Klangspaziergänge, die Publikum und Künstler:innen gleichermaßen einbinden. Anmeldungen zum Chor unter produktion@ritual-music.de, weitere Informationen auf der Website unter www.ritual-music.de.

ritual wird unterstützt von der Kunststiftung NRW sowie dem Ministerium für Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen. Der ritual Chor wird gefördert vom Landesmusikrat NRW. Kooperationspartner sind der Stadtgarten Köln und das zamus: Zentrum für Alte Musik.

Über ritual: Die Konzertserie ritual wurde 2025 von der Kuratorin und Kulturjournalistin Sophie Emilie Beha gegründet. Sie will ein breites Spektrum unterschiedlicher Zugänge als Schlüssel zu verbindlicher Gemeinschaft vereinen. Beha: „Das Zelebrieren musikalischer Aufführungen in Gemeinschaft ist per se schon eine rituelle Handlung. Wir erweitern den Gedanken und zeigen Ritualität als Haltung, die durchaus auch politisch gemeint ist“. Gemeinschaft und unterschiedliche rituelle Ansätze verbinden die Programme wie ein roter Faden, der das Publikum durch die Veranstaltungen begleitet. Die den Aufführungen vorgelagerten Klangspaziergänge und der neue ritual- Chor sind als interaktive Hör-Scopes geradezu physische Auftakte zu aktiven Konzerterlebnissen.

Termine:

01. Juni, 19 Uhr – Neu St. Alban: Urban Strings & Mysteriensonaten

01. Juli, 19 Uhr – JAKI – Klub im Stadtgarten: Steloolive & Smoked Salt | the cosmos

01. August, ab 13 Uhr (Ende gegen 22 Uhr) – Christuskirche: Multiple Voices & Spem in Alium

Alle Veranstaltungen beginnen mit einem gemeinsamen Hör-Spaziergang am jeweiligen Konzertort.

Tickets:

Im Vorverkauf 10,- Euro / ermäßigt 5,- Euro

An der Abendkasse: 15,- / ermäßigt 10,- Euro

Die Begleitung von schwerbehinderten Personen erhält freien Eintritt. ritual.ticket.io/