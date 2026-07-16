Rosarot und beflügelt

Im Kölner Zoo sind Mitte Juni erstmals seit mehr als zwanzig Jahren zwei Kuba-Flamingos in der Brutkolonie der Elternvögel geschlüpft. In den Vorjahren hatte der Zoo die Küken in den ersten Lebenswochen immer zunächst in Handaufzucht in den Backstage-Bereichen aufgezogen, um das Risiko von Verlusten durch gefiederte „Eierdiebe“ und Schlechtwetterbedingungen zu vermeiden.

Dieses Jahr hat sich der Zoo dazu entschlossen, die Küken bei den Eltern aus dem Ei schlüpfen zu lassen. Der Plan geht erfolgreich auf. Durch die für Flamingos aktuell idealen Temperaturen wachsen die Jungtiere sehr gut heran und werden Tag für Tag kräftiger.

Ob es sich um männliche oder weibliche Jungvögel handelt, steht noch nicht fest. Die Geschlechterbestimmung erfolgt bei Flamingos erst im ausgewachsenen Zustand anhand der äußeren Erscheinung. Männchen sind in der Regel größer als Weibchen und haben auch dickere Beine.

Flamingos sind nicht gern allein

Flamingos fühlen sich nur in der Gemeinschaft wohl. Gut 160 der eleganten Tiere, die gern widerlegen, dass man auf einem Bein nicht stehen kann, leben insgesamt derzeit im Kölner Zoo – und dass zum Teil schon lange. Flamingos können in Menschenobhut leicht über 60 Jahre alt werden.

Kuba-Flamingos kommen hauptsächlich in Mittelamerika vor. Sie ernähren sich von Plankton, das sie mit Hilfe ihres siebartigen Schnabels aus dem Wasser filtern. Im Freiland nehmen Flamingos Krebstierchen auf, deren Farbstoff ihr Gefieder rot einfärbt. Im Kölner Zoo geben die Tierpfleger ein Futter, dem Rotfarbstoffe beigemengt sind. So bleiben die Vögel auch hier intensiv gefärbt.

Übrigens: Die Flamingos lassen sich gut von der Sonnenterrasse des Zoorestaurants „Flamingos“ aus beobachten – als farbenfroher Hingucker für schöne Sommerstunden.

Am 24. Juli: Single-Abend im Kölner Zoo

Wer in der Liebe bald auch wieder die rosarote Brille aufsetzen will, ist beim Single Abend im Kölner Zoo, dem größten Single-Event Kölns, genau richtig. Er steigt am Freitag, 24. Juli 2026.

Exklusiv in Abendstimmung: Der Zoo öffnet an diesem Tag ausnahmsweise abends von 18.30 bis 22 Uhr seine Türen (ab 18 Jahren). Zu Begrüßung und Einstimmung in einen „tierisch“ schönen Abend erhalten alle Gäste einen „Gin de Cologne“-Welcome Drink. Dann steckt man sich – falls gewünscht – einen farblichen Revers-Sticker nach eigener Wahl an: „Rot“ für „Suche Frau“ – „Blau“ für „Suche Mann“ – „Gelb“ für „Geschlecht egal“.

Die Gäste des Single-Abend erobern danach den Zoo mit seinen mehr als 12.000 Tieren und vielen lauschigen Plätzchen. Zudem gibt es verschiedene Kurzführungen, Info-Mobile, Speed-Datings, Kennenlern-Spots, Lounge Musik und ein gastronomisches Angebot.

Single Abend im Zoo am 24.Juli 2026 von 18.30 bis 22 Uhr, ab 18 Jahren

Tickets: shop.koelnerzoo.de - Abendkasse geöffnet

Wir verlosen 3x2 Karten für den Single-Abend im Kölner Zoo!

Teilnahmeschluss ist der 22. Juli 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.