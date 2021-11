Rückkehr nach Hochwassereinsatz

Der Bus hatte nach der Flutkatastrophe die Bargeldversorgung in Kall sichergestellt. Denn durch das Hochwasser wurde die dortige Filiale der Kreissparkasse Euskirchen zerstört. Neben der Kreissparkasse waren auch andere Kreditinstitute vor Ort durch die Flutkatastrophe nicht mehr funktionsfähig - eine flächendeckende Bargeldversorgung war bis zum Einsatz der Mobilen Filiale kaum mehr möglich. Der Sparkassenbus aus Köln wurde daher in Kall sehr stark nachgefragt.

Volker Schramm, Privatkundenvorstand der Sparkasse KölnBonn betont die Wichtigkeit des Hilfseinsatzes: "Als Sparkasse wollten wir nach der Flut über Stadtgrenzen hinweg tatkräftig helfen. Wir konnten vor Ort erfahren, wie willkommen unsere Unterstützung durch die Mobile Filiale war. Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren Einsatz. Bedanken möchte ich mich aber auch insbesondere bei unseren Kundinnen und Kunden, die weit überwiegend Verständnis für diese herausfordernde Situation gezeigt haben und auf ihren Sparkassenbus vor Ort monatelang verzichten mussten. Jetzt freue ich mich, dass wir ab Dezember mit unserem Kölner Fahrzeug wieder den Busbetrieb aufnehmen und den Kölnerinnen und Kölner das bewährte mobile Angebot bereitstellen können."

„Das Service- und Beratungsangebot in der Mobilen Filiale in Kall wurde von den Menschen in der Region sehr gut angenommen“ resümiert Udo Becker, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Euskirchen. Neben der Bargeldversorgung, die auch für die Kunden bankenübergreifend möglich war, wurde insbesondere der nahezu zinslose Sonderkredit für Flutgeschädigte in Anspruch genommen. Aber auch die SB-Terminals zur Ausführung von Überweisungen wurden stark frequentiert, da in vielen Orten rund um Kall noch kein Internet vorhanden war. „Ohne die Mobile Filiale der Sparkasse KölnBonn wäre das alles so sicher nicht möglich gewesen“, bedankt sich Udo Becker für die schnelle und kollegiale Hilfe. Am 1. Dezember 2021 wird die Kreissparkasse Euskirchen für ihre Kundinnen und Kunden in Kall eine Übergangsfiliale eröffnen, am selben Standort, an dem vorher die Mobile Filiale stand. Das vom Hochwasser zerstörte Beratungs-Center in Ort wird aufwändig saniert und voraussichtlich nicht vor Ende 2022 nutzbar sein.

Neben dem Hochwassereinsatz mit ihrem Kölner Sparkassenbus und seiner Besatzung in Kall leistete die Sparkasse KölnBonn auch auf andere Art und Weise Hilfe. Sie spendete für die Flutopfer insgesamt 500.000 Euro für Hilfsaktionen des Verlages DuMont und des Bonner General-Anzeigers. Außerdem packten rund 80 Sparkassenbeschäftige, Angehörige und Freunde im Juli bei Aufräumarbeiten in der Eifel mit an.

Im Folgenden die Haltestellen und Haltezeiten der Mobilen Filiale in Köln:

Köln-Weidenpesch Neusser Str. 541 Montag 09.-10.30h

Köln-Bilderstöckchen Longericher Str. 181- 183 /Lidl Montag 11.30-13h

Köln-Ossendorf Rochusstr. 227-235 /Lidl Montag 14.30-16h

Köln-Ostheim Rösrather Str. 2-16 Dienstag 09-10.30h

Köln-Volkhoven/ Weiler Toni-Welter-Str. 2 /Aldi Dienstag 15-16.30h

Köln-Longerich Wochenmarkt/Schlackstr. Mittwoch 09-10.30h

Köln-Roggendorf/ Thenhoven Berrischstr. 85/Aldi Mittwoch 11.30-13h

Porz-Zündorf Hauptstr./Edeka-Markt Mittwoch 09-12h

Porz-Langel Lülsdorfer Str. vor der Kirche St. Clemens Mittwoch 13.30-15h

Köln-Lindweiler Kirburger Weg (ggü. Haus Nr. 95) Donnerstag 09-10.30h

Köln-Fühlingen Roggendorfer Weg 18 Donnerstag 11.30-13h

Köln-Junkersdorf Birkenallee 20 /D. Bonhoeffer Gemeinde Donnerstag 14.45-16.15h

Porz-Ensen Westhoven Gilgaustr./Am Marktplatz, Großparkplatz Freitag 09-10.30h

Porz-Gremberghoven Frankenplatz 20-26 Freitag 11.30-13h

Weitere Infos unter: www.sparkasse-koelnbonn.de

