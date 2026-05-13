Am 17. Mai 2026 wird Köln erneut zum Treffpunkt der internationalen Radsportszene. Dann startet mit „Rund um Köln“ die 108. Auflage des ältesten deutschen Radklassikers.

Das traditionsreiche Radrennen findet in seiner bewährten Kombination aus Profi- und Breitensportveranstaltung statt. Neben dem internationalen Profi-Rennen stehen erneut die Jedermannrennen Velodom 120, Velodom 60 sowie die breitensportlich orientierte Strecke Velodom 30 auf dem Programm. Fast 9.000 Teilnehmer haben sich für das traditionsreiche Event angemeldet, so viele wie nie zuvor.

Mit dabei ist auch Mühlen Kölsch: Die Marke Mühlen Freibier ist offizieller Bierpartner von Rund um Köln und begleitet das Rennen mit verschiedenen Aktionen entlang der Strecke und im Zielbereich im Rheinauhafen.

Alle Teilnehmer erhalten Mühlen Freibier und Mühlen Naturradler bereits im Startbeutel. Nach dem Rennen warten die Getränke außerdem gekühlt in der Zielverpflegung auf die Fahrerinnen und Fahrer. Darüber hinaus steht im Rheinauhafen ein Ausschankcontainer bereit.

„Rund um Köln verbindet Tradition, Gemeinschaft und Leidenschaft für den Sport. Genau das passt perfekt zu Mühlen Freibier“, sagt Johannes Hemme, Produktmanager Mühlen Kölsch. „Wir freuen uns, Teil dieses besonderen Events zu sein.“

Der Start des Profirennens erfolgt um 11:30 Uhr am Holzmarkt vor dem art’otel cologne. Die Strecke führt über zahlreiche anspruchsvolle Anstiege durch das Bergische Land bis zurück in den Rheinauhafen. Insgesamt 23 Teams aus drei verschiedenen Kategorien nehmen am Profirennen teil, darunter renommierte Mannschaften wie Visma – Lease a Bike, Red Bull – Bora – Hansgrohe, Alpecin – Premier Tech und Team Picnic PostNL. Während die finale Besetzung der Teams noch offen ist, steht die Teilnahme des Kölner Lokalmatador Nils Politt mit einer von ihm zusammengestellten deutschen Nationalmannschaft fest.

Bereits im Vorfeld des Rennens organisierte Mühlen Kölsch gemeinsam mit Rund um Köln und verschiedenen Cycling Communities mehrere Rideouts. Zudem wächst die eigene Mühlen Freibier Cycling Community kontinuierlich weiter. Sie bringt Einsteiger und ambitionierte Radsportler zusammen und organisiert gemeinsame Ausfahrten durch Köln, das Bergische Land und die Region. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht Bestzeiten, sondern das gemeinsame Erlebnis auf dem Rad.