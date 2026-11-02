Saisonabschluss auf der Galopprennbahn Weidenpesch

Der Kölner Trainer Henk Grewe, Eckhard Sauren bei den Besitzern und Jockey Thore Hammer-Hansen sind die Champions der Kölner Turfsaison 2026. Mit noch einmal neun Galopprennen und 6.000 Besuchern endete am Samstag das Galoppjahr in Weidenpesch. Bei trockenem, kühlem Wetter und einem schweren Geläuf war es der Tag der Bodenspezialisten beim großen Saisonfinale auf der Kölner Familienrennbahn. Das Hauptereignis um das Silberne Pferd (Gruppe 3, 55.000 Euro, 3.000 m) gewann am Grünen Tisch der norwegische Gast Zakopane unter Jockey Oliver Wilson vor dem Vorjahressieger Lordano (Sibylle Vogt) und Helvetios (Benjamin Marie). Jan-Erik Neuroth trainiert den Sieger im norwegischen Haslum. Besitzer ist der Stall Perlen. Eigentlich war Lordano mit einem Nasenvorteil als Erster durchs Ziel galoppiert. Weil der Schützling von Trainer Marcel Weiß etwa 100 Meter vor dem Zielpfosten nicht gerade geblieben war und Zakopane behinderte, der nur knapp hinter Lordano endete, eröffnete die Rennleitung ein Protestverfahren gegen den Sieger. Dadurch kam der norwegische Gast unblutig zum Gruppe-3-Treffer und sein Trainer zu seinem ersten Sieg überhaupt in Deutschland.

Im Rahmenprogramm bot auch der Wallach Age of Aquarius unter dem erst 16-jährigen Nachwuchsjockey Marian Betl im Dreijährigen-Rennen eine sehenswerte Vorstellung. Der Münchner gewann erstmals in seiner noch jungen Karriere in der Domstadt.

Guantanamo, Principe und Koffi Amorcita sorgen für beeindruckende Heimsiege

Das einleitende Rennen für die Zweijährigen endete mit einem sehenswerten Erfolg des Kölner Asterblüte-Stalles. Der in Weidenpesch von Peter Schiergen trainierte Hengst Guantanamo gewann in den Rennfarben des Gestüts Schlenderhan in hochüberlegener Manier die 1.850-Meter-Prüfung. Im Sattel des 2,0:1-Favoriten saß Stalljockey Bauyrzhan Murzabayev.

Eine halbe Stunde später setzte der Kasache noch einen drauf. Mit dem aus einer langen Pause kommenden Wallach Principe aus dem Besitz von Klaus Allofs und der Stiftung Gestüt Fährhof gelang Murzabayev ein weiterer Treffer für das Schiergen-Quartier. Vinzenz Schiergen vertrat seinen Vater Peter bei der Siegerehrung. Darüber hinaus landete die von Henk Grewe trainierte Stute Koffi Amorcita unter Thore Hammer-Hansen ihren dritten Erfolg in Serie.

Den finalen Lauf zum VERO-Amateur-Pokal gewann der Elsässer Kevin Braye (13. Jahrestreffer) mit Masiba für Trainer Christian von der Recke aus Weilerswist. Die Gesamtwertung des beliebten Amateur-Wettbewerbs ging an die Mülheimerin Nina Baltromei mit 40 Punkten.

Weitere Sieger des Tages, die sich vom Kölner Publikum feiern ließen, waren Quantez (Michael Cadeddu) für Trainer Dr. Andreas Bolte aus Lengerich sowie der Düsseldorfer Distor (Andrea Ricupa) aus dem Grafenberg-Quartier von Trainer Sascha Smrczek.

Geschäftsführer Philipp Hein verabschiedet

Expand Foto: Klaus-Jörg Tuchel Philipp Hein im Portrait Philipp Hein

Nach dem zweiten Rennen des Tages mit dem bezeichnenden Titel „Maach et joot, Philipp“ wurde Philipp Hein nach elf Jahren Geschäftsführertätigkeit beim Kölner Renn-Verein feierlich verabschiedet. „Ich hatte hier elf wundervolle Jahre, habe heute zum letzten Mal die besondere Atmosphäre des Weidenpescher Parks aufgesaugt.“

Ausblick: Die neue Galoppsaison in Köln-Weidenpesch startet traditionell am Ostermontag, den 29. März 2027, mit dem sportlichen Höhepunkt Grand Prix-Aufgalopp.