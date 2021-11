Das RheinEnergieSTADION sollte am 01. Januar 2022 zum Austragungsort eines großen Eishockey-Festes werden – dem DEL Winter Game 2022. Mit Björn Heusers „Kölle singt“ war ebenfalls ein tolles Rahmenprogramm gefunden worden. Daraus wird allerdings nun leider nichts – zumindest vorerst. Denn aufgrund der aktuellen Corona-Lage haben sich die Veranstalter dazu entschieden, das Wintergame zu verschieben. „Bis zuletzt haben wir gehofft, das Event am 01. Januar durchführen zu können. Doch gerade die Dynamik der letzten Tage zwingt uns zu dieser sehr schweren und bitteren Entscheidung. Das Risiko ist bei der nicht vorhandenen Verlässlichkeit zu groß“, so Haie-Geschäftsführer Philipp Walter.

Ein neuer Termin soll nun im Dezember 2022 gefunden werden. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Weitere Infos unter: www.haie.de

