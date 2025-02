Schnick-Schnack-Schluck Weltcup 2025

Dieses Kultspiel hat in den Kölner Kneipen längst Legendenstatus erreicht. Beim Schnick-Schnack-Schluck-Weltcup wird um Ruhm, Ehre und den begehrten Weltmeistertitel gespielt. 2025 geht der Weltcup in sein zwölftes Jahr.

Die Termine der Weltcups 2025

Der Weltcup findet in fünf Veedeln statt – mit spannenden Matches, Kneipen-Stimmung und strategischen Meisterleistungen. Insgesamt gibt es acht Turniere und einen großen Showdown im Dezember.

#1 – Donnerstag, 6. Februar | Kölschbar (Belgisches Viertel)

#2 – Donnerstag, 27. März | Kwartier (Kwartier Latäng)

#3 – Donnerstag, 24. April | Liebefeld (Ehrenfeld)

#4 – Donnerstag, 29. Mai | Wundertüte (Sülz)

#5 – Donnerstag, 28. August | Liebefeld (Ehrenfeld)

#6 – Donnerstag, 25. September | Kölschbar (Belgisches Viertel)

#7 – Donnerstag, 30. Oktober | Kwartier (Kwartier Latäng)

#8 – Donnerstag, 27. November | Flora6 (Nippes)

Finale 2025: Donnerstag, 18. Dezember im Stiefel (Kwartier Latäng)

Das Turnierformat

In jeder Runde treten 64 Spieler in einem K.-o.-System gegeneinander an. Punkte gibt es nicht nur für den Einzelsieg – auch Kneipen-Teams sammeln Wertungen, um am Jahresende als beste Schnick-Schnack-Schluck-Stätte ausgezeichnet zu werden.

Das Finale im Stiefel bringt die besten Strategen an einen Tisch:

Alle acht Weltcup-Sieger aus 2025 sind direkt für das Achtelfinale gesetzt.

16 weitere Spieler mit den höchsten Weltranglistenpunkten starten im Sechzehntelfinale.

Neue Herausforderer können sich über eine verdeckte Auktion ins 64tel-Finale einkaufen.

Elf Jahre, 101 Weltcups, 10 Weltmeister

Seit der ersten Weltmeisterschaft am 18. April 2013 wurden 101 offizielle Weltcupturniere ausgetragen und zehn Weltmeister gekürt. Der aktuelle Champion ist Rudi (Jonah Fels). Zu den Favoriten zählen in diesem Jahr bekannte Spieler wie RollenderStein, CandyAndy, Wertpapier oder Rudi.

Gaffel unterstützt das Format seit Beginn der Weltcup-Serie. „Schnick-Schnack-Schluck ist eine einzigartige Veranstaltung, die perfekt zur Kölner Kneipenkultur passt“, sagt Sebastian Lenninghausen, Produktmanager von Gaffel. „Als Partner begleiten wir das Format sehr gerne und freuen uns auf viele spannende Turniere in besonderer Atmosphäre.“

Teilnahme & Regeln

Jeder kann mitmachen. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, die Anmeldung läuft zwischen 20 und 21:30 Uhr. Die erste Partie startet um 22 Uhr und wird live auf Instagram übertragen.

Während der Spiele ist Trinken tabu, denn Schnick-Schnack-Schluck erfordert Geschick und Strategie. Erst in den Timeouts oder kurzen Unterbrechungen darf nachgelegt werden.

Gespielt wird mit der fiktiven Währung Muccarones. 3.000 Muccarones gibt es bei der Anmeldung, 500 Muccarones für ein Gaffel Kölsch. Damit kann gewettet, gespielt oder Sachpreise gesichert werden.

„Schnick-Schnack-Schluck ist längst mehr als ein Spiel, es ist fester Bestandteil der Kölner Kneipenkultur“, sagt Initiator Muharrem „Mucca“ Sahin von der aSSSociation. „Ob erfahrener Spieler oder Neuling: die nächste Weltmeisterschaft schreibt ihre eigene Geschichte.“

Weitere Infos unter: schnickschnackschluck.de/ und gaffel.de