Schnick-Schnack-Schluck Weltcup 2025

Am 18. Dezember 2025 findet im Stiefel im Kwartier Latäng das große Finale des Schnick-Schnack-Schluck Weltcups 2025 statt. Es ist bereits der 110. Weltcup seit dem 18. April 2013. Jetzt wird der 11. Weltmeister der Kultserie gekürt. Am Finaltag treten die besten Spieler an. Acht Sieger aus den Weltcups 2025 stehen bereits im Achtelfinale. Die anderen acht Plätze werden am selben Abend ausgespielt. Die große Frage des Abends: Setzt sich ein Favorit durch – oder überrascht erneut ein Newcomer? Schon im vergangenen Jahr kamen mit ScherenSchwester und Tarzan zwei Spieler über die Qualifikation weit nach vorne. Am Ende triumphierte Rudi (Jonah Fels) als Newcomer und schrieb Geschichte als 10. Weltmeister. Auch 2025 ist alles offen. „Schnick-Schnack-Schluck ist mehr als ein Spiel. Es ist ein fester Teil der Kölner Kneipenkultur“, sagt Veranstalter Muharrem „Mucca“ Sahin, der von Sponsor Gaffel tatkräftig unterstützt wird. „Und das Finale im Stiefel ist jedes Jahr ein besonderer Abend.“

Wie immer kann jeder mitmachen: Die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort zwischen 20:00 und 21:30 Uhr, gespielt wird ab 22:00 Uhr.