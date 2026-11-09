„Schöner Schenken“ bei VAN DYCK

Die VAN DYCK Rösterei in Mülheim veranstaltet einen vorweihnachtlichen Basar mit Schmuck, Design und Geschenkideen. Mit dabei sind Hennes Finest, fejn jewelry, MAPITA Café & Concept Store, KIRBERG Catering und Sag’s mit Schrift. Zwei kostenlose Handlettering-Workshops ergänzen das Angebot; für einen ist eine Anmeldung erforderlich. Bei Cuppings werden verschiedene Kaffees verkostet. Waffeln, Chili con Carne, Glühwein sowie Kaffee und Kuchen gehören zum gastronomischen Angebot. Live-Musik spielt das Duo Under Pines Guitar Project.

15.11.2026, 11–18h, VAN DYCK Kaffeerösterei, Schanzenstraße 36, 51063 Köln-Mülheim, Eintritt frei, kostenlose Parkplätze vor Ort