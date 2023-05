Schwimmkurse & mehr in den Sommerferien

Sommerferien-Kursverkauf startet

Der Online-Vorverkauf für die Sommerferienkurse der KölnBäder startet am Montag, 5. Juni, um 10 Uhr. An vielen Standorten werden Kompaktkurse angeboten. Diese finden täglich an 14 Tagen ohne Wochenende statt (10 Termine). Eine Übersicht über das Kursangebot gibt es unter: www.koelnbaeder.de

Zum Jubiläum "jeck op Freibad" im Stadionbad

100 Jahre Freibad Stadion, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Damit die Party auch angemessen untermalt wird, hat die KölnBäder GmbH das Zephyrus-Event-Team eingeladen. Am Samstag, 17. Juni 2023, in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr steigt das große Jubiläumsfest für die ganze Familie und alle, die dabei sein möchten. Das Eventteam animiert Kinder und Jugendliche zur großen Open-Air-Poolparty. „Jeck op Freibad“ sind alle im normalen Badebetreib und im Rahmen des regulären Badeinritts.

Auf dem Wasser rollen knallbunte „Waterglobes“, die Wasserschildkröte, der Disco-Hase oder der grüne Drache machen sich breit und das Lila-Laufband erwartet mutige Wasserläufer, während man sich auf den grünen Badeinseln ausruhen kann. Ein riesiger „WIBIT-AQUA-TRACK“ fordert den Besuchern ordentlich Geschicklichkeit ab. Ob beim Balancieren, Klettern oder Rutschen.

Die Liegewiese wird zur Partywiese. Am Beckenrand erwartet die Gäste Seifenblasenspaß, Luftgitarren, Hula-Hoop-Wettbewerb und der ultimative Weltrekordversuch im Badekappenfüllen. Moderatoren und DJs von Zephyrus beschallen das Freibad mit Musik und Animation. Die Gäste dürfen sich auf die neuesten Charts gemixt mit den heißesten Sommer-Hits freuen.

Längere Freibadöffnungszeiten & Sommerschließungen

Ab Donnerstag, 22. Juni 2023, öffnen das Agrippabad sowie die Freibäder im Lentpark, Stadionbad sowie die Außenbereiche mit 25-Meter-Becken in den Kombibädern in Höhenberg, Ossendorf, Zollstock und Zündorf jeweils ganztägig.

Das Naturfreibad Vingst steht in den Ferien in der Zeit von 12:00 bis 19:00 Uhr für Badegäste bereit und wird in diesem Sommer erneut an die Freibadampel angedockt. Das heißt, es wird witterungsabhängig und bedarfsorientiert gesteuert. Lediglich im Falle sehr schlechten Wetters behalten sich die KölnBäder vor, andere Freibadampeln rot zu schalten. Der Lentpark hat durchgehend jeweils Montag seinen Reinigungstag, der Naturbadeteich wird dann ganztägig gereinigt. Das Genovevabad, Rodenkirchenbad und das Wahnbad sind für die Dauer der Ferien, also bis einschließlich Sonntag, 04. August, geschlossen.

Folgende Saunalandschaften gehen in den Sommerferien in diese Revisionsschließungen:

26. bis 30. Juni Agrippabad-Saunalandschaft

17. bis 26. Juli Ossendorfbad-Saunalandschaft

24. bis 28. Juli Groov-Sauna im Zündorfbad

Unterdessen bleiben die Saunalandschaften im Lentpark und in Höhenberg geschlossen.

Jetzt kaufen - diesen Sommer viel sparen mit digitaler Jubiläums-Vorteilskarte

Anlässlich des großen Jubiläums des Müngersdorfer Freibades bieten die KölnBäder eine ganz besondere Vorteilskarte für alle, die in diesem Sommer oft kommen und dabei besonders viel sparen wollen. Die KölnBäder feiern 100 Jahre Stadionbad. Die exklusive „Digitale Vorteilskarte 100 Jahre Stadionbad“ zum Preis von 100 Euro gibt es nur 100 Tage lang, bis einschließlich Sonntag, 20. August 2023.

Besucherinnen und Besucher erhalten damit 15 % Rabatt auf die Online-Leistungen der KölnBäder bei unbegrenzter Gültigkeit und voller Übertragbarkeit. Für schnelles, sicheres und kontaktloses Bezahlen im Shop und garantiert vergünstigten Eintritt ins Bad mit dem E-Ticket. Bitte beachten:

Man kann die bereits gekaufte Digitale Jubiläums-Vorteilskarte nicht aufladen. Die Digitale Vorteilskarte kann nicht vor Ort genutzt werden! Die Auszahlung eines Restguthabens ist nicht möglich.

Hier kann man die Jubiläumskarte 2023 direkt online kaufen: Digitale Vorteilskarten – KölnBäder GmbH (koelnbaeder.de)

Feiertags-Öffnungszeiten der KölnBäder

Der Feiertag Fronleichnam steht bevor. Wer die KölnBäder besuchen möchte, sollte die Feiertags-Öffnungszeiten beachten. Am Donnerstag, 8. Juni 2023, sind die Badelandschaften im Agrippabad, Lentpark, Ossendorfbad und Stadionbad von 9:00 bis 21:00 Uhr geöffnet, im Zündorfbad kann in der Zeit von 10:00 bis 21:00 Uhr geschwommen werden. Die Badelandschaften im Höhenbergbad und im Zollstockbad sind von 9:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Die Saunalandschaften im Agrippabad und Ossendorfbad sind jeweils von 9:00 bis 21:00 Uhr geöffnet, die Saunalandschaften im Stadionbad und Zündorfbad von 10:00 bis 21:00 Uhr. -> Es gibt am Feiertag keinen Damentag in den geöffneten Anlagen. Die Fitnessbereiche RochusFit und AgrippaFit sind am Feiertag jeweils von 9:00 bis 20:00 Uhr für ihre Mitglieder geöffnet. Die genannten Freibäder sind ganztägig an den Feiertagen und Wochenenden geöffnet, überwiegend in der Zeit von 10:00 bis 20:00 Uhr. Die Hallenbäder in Chorweiler, Mülheim, Rodenkirchen und Wahn bleiben geschlossen.

Die Freibadampel auf der KölnBäder-Homepage informiert im Rahmen der 3-Tages-Prognose über die verfügbaren Freibadangebote mit Uhrzeiten. Für den Besuch ist ein E-Ticket empfohlen.

Details dazu unter: www.koelnbaeder.de/e-ticket

