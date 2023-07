NetCologne hat beim jährlichen Breitband- und Festnetz-Test der Fachzeitschrift „connect“ wieder mit der Note „sehr gut“ abgeschnitten. Mit insgesamt 924 von 1.000 Punkten liegt das Kölner Telekommunikationsunternehmen wie schon in den Vorjahren auch 2023 im Spitzenfeld. Dabei erzielte NetCologne in diesem Jahr erneut ein besseres Ergebnis als alle vier überregionalen Wettbewerber, darunter beispielsweise die Deutsche Telekom.

Strategie zahlt sich aus: Je mehr Glasfaser, desto besser die Leistung

„Je höher der Glasfaseranteil, desto besser in der Regel die Leistungen“, heißt es in dem Connect-Testbericht. Darin sieht Geschäftsführer Timo von Lepel eine Bestätigung der NetCologne-Strategie: „NetCologne hat sehr früh auf Glasfaser gesetzt – das zahlt sich aus, in solchen Tests und allen voran für unsere Kundinnen und Kunden. Schon heute haben wir drei von vier Kölnerinnen und Kölner an unser Glasfasernetz angebunden. Diesen Anteil werden wir in den nächsten Jahren noch ausweiten und auch in der Region den Glasfaser-Ausbau vorantreiben“, sagt von Lepel. „Damit werden wir die Qualität unseres schon jetzt sehr leistungsstarken und zuverlässigen Netzes weiter steigern.“

„Sehr hoher Fiber-Anteil“ führt zu Top-Ergebnissen

In der Rubrik Stabilität erzielte NetCologne mit 48 Punkten das beste Ergebnis und zählt, so Connect, „wieder zur Spitzengruppe“. Bei dem für das Gaming wichtigen Faktor Latenz, also dem Zeitraum, den die Daten vom Gerät zum Server und wieder zurück benötigen, erreichte NetCologne den zweiten Platz. Ein Top-Wert, der auf den „sehr hohen Fiber-Anteil“ im Netz von NetCologne zurückzuführen ist, so die Connect-Redaktion. Auch in den weiteren Messkategorien in den Bereichen Download und Upload erzielte NetCologne sehr gute Werte.

Foto: NetCologne

Test berücksichtigt mehr als 400.000 Internet-Leitungen

Connect hat den Breitband- und Festnetztest zum 14. Mal durchgeführt. Er soll Internetnutzerinnen und -nutzern eine Orientierung bieten, „bei welchem Anbieter sie die höchsten Leistungen erwarten können“, so die Zeitschrift. Für die Datenerfassung nutzte Connect in diesem Jahr erstmals eine sogenannte Crowdsourcing-basierte Methodik. Dabei wertete der von dem Fachmedium beauftragte Dienstleister von Januar bis Juli 2023 verschiedene Parameter bei der Datennutzung auf Handys und Smartphones aus, deren Nutzer zuvor einer anonymen Datenerhebung zugestimmt hatten. Insgesamt wurden dabei laut Connect 338 Millionen Samples gewonnen und 411.684 Internet-Leitungen berücksichtigt.

