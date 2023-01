Seit 25 Jahren von der Sparkasse KölnBonn gefördert

Am Karnevalsfreitag, 17. Februar 2023, wird wieder der Karneval aus den Veedeln ins Zentrum Kölns getragen. An dem Tag ziehen erneut Veedelsvereine sternförmig zum Alter Markt, wo ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm auf die vielen versammelten Jecken wartet. Gemeinsam feiern alle in stimmungsvollem Rahmen und familiärer Atmosphäre Fastelovend. Das diesjährige Sternmarsch-Jubiläum gilt wieder als einer der Höhepunkte der Session. Grund genug für die Sparkasse KölnBonn, die Veranstaltung im Rahmen ihres bürgerschaftlichen Engagements als Partnerin seit mittlerweile 25 Jahren zu unterstützen, seitdem es den Sternmarsch gibt. Weitere Förderer sind die RheinEnergie sowie die Radeberger Gruppe mit Gilden Kölsch.

Zur Vorstellung des diesjährigen Sternmarschs am heutigen Montag, 30. Januar 2023 in der Hauptstelle der Sparkasse KölnBonn begrüßte Vorstand Rainer Virnich Vertreter der "Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums" - darunter den stellvertretenden Vorsitzenden Dominik Bayartz und Zugleiter Wilhelm Stoffel, außerdem Sternmarsch-Mitorganisatorin Isabelle Assenmacher sowie Georg Schäfer, Geschäftsführer bei der Radeberger Gruppe KG. Gemeinsam informierten sie über Ablauf, Bühnenprogramm und weiteres Wissenswertes beim Jubiläums-Sternmarsch 2023.

× Erweitern Foto: Sparkasse KölnBonn Die Vorfreude ist groß bei den Machern und Partnern des Sternmarschs in Köln - v. l.: Zugleiter Wilhelm Stoffel, Mit-Organisatorin Isabel Assenmacher, Sparkassenvorstand Rainer Virnich, Gilden-Geschäftsführer Georg Schäfer, Dominik Bayartz, Dr. Philipp Hoffmann und Benedikt Conin (alle drei „Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums e. V.“)

Den Sternmarsch zum Alter Markt führen am 17. Februar 2023 insgesamt rund 1.100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern von 39 Veedelsvereinen durch. Der Zugang zu den Tribünen am Alter Markt ist für die Zuschauer kostenlos, am Tribüneneingang werden Bändchen ausgegeben. Die Tribünen werden in der Regel ab 16 Uhr geöffnet. Gegen 18 Uhr treffen die ersten Gruppen des Sternmarschs auf dem Alter Markt ein.

Dort können die erwarteten mehrere tausend Jecken ein buntes Bühnenprogramm miterleben:

18:00 Uhr musikalischer Auftakt Orchester Helmut Blödgen

18:05 Uhr Eintreffen der Veedelsgruppen

18:10 Uhr Cat Ballou

18:30 Uhr Das Kölner Dreigestirn und das Kölner Kinderdreigestirn 2023

