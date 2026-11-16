Seit 50 Jahren in Chorweiler

Zur Wiedereröffnung ihrer rundum modernisierten Filiale in Köln-Chorweiler hat die Sparkasse KölnBonn eine besondere Aktion gestartet: Drei Vereine aus dem Stadtteil konnten sich direkt in der Filiale präsentieren. Sparkassen-Kundinnen und -Kunden hatten anschließend die Möglichkeit, vor Ort über den Verein abzustimmen, der die höchste finanzielle Unterstützung erhalten sollte. Entsprechend der Platzierung überreichte Michael Kahl, Privatkundenvorstand der Sparkasse KölnBonn, jedem Verein einen Spendenscheck.

Ein halbes Jahrhundert im Veedel

Die Wiedereröffnung fällt auf ein besonderes Jubiläum: Im Oktober 1976 eröffnete die damalige Stadtsparkasse Köln ihre neu erbaute Geschäftsstelle im City Center Chorweiler. Im Prospekt von damals hieß es: „Die Stadtsparkasse gehört für die Kölner zum täglichen Leben. Sie muß überall dort sein, wo sie gebraucht wird.“ Rund 50 Jahre später gilt dieser Anspruch unverändert – mit modernisierten Räumlichkeiten, zeitgemäßer Beratung und einem klaren Bekenntnis zum Stadtteil.

Wie eng diese Verbindung ins Veedel ist, zeigte sich auch beim Vereins-Voting: Drei Chorweiler-Initiativen stellten sich zur Wahl – mit folgendem Ergebnis:

Platz 1: Fundus Köln-Nord e. V. – 1.500 Euro: Die meisten Stimmen erhielt der Fundus Köln-Nord e. V. und belegte damit den Spitzenplatz. Das Projekt Fundus ist viel mehr als ein Second-Hand-Shop: Näh-, Strickund Häkelgruppen, Nachhilfeunterricht für Schülerinnen und Schüler sowie verschiedene Fortbildungen gehören zum Angebot. Seit 17 Jahren ist der Fundus ein Ort der Begegnung, an dem die Nachbarschaft zusammenkommt, sich austauscht und gemeinsam aktiv ist.

Platz 2: Kindernöte e. V. – 1.000 Euro: Dicht dahinter landete Kindernöte e. V. Der Verein stärkt Kindern und Jugendlichen in Chorweiler den Rücken und entwickelt aufsuchende, gewaltpräventive und kulturintegrative Jugendhilfeprojekte. Er richtet sich dabei besonders an junge Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen keinen Zugang zu herkömmlichen Jugendhilfeangeboten finden. Kinder sollen hier Freude am Lernen entdecken und Kompetenzen im Umgang mit Problemen und Krisen erwerben.

Platz 3: Outline e. V. – 500: Euro Den dritten Platz belegte Outline e. V. Chorweiler steckt voller Kreativität – und der gemeinnützige Verein gibt Kindern und Jugendlichen Raum für kreative und künstlerische Entfaltung. In Workshops vermitteln professionelle Dozierende aus der urbanen Szene Wissen und praktische Fähigkeiten in den Bereichen Graffiti, Musikproduktion und digitale Medien.

Mit dem Vereinsvoting zur Wiedereröffnung der Filiale Chorweiler macht die Sparkasse KölnBonn das vielfältige Engagement im Stadtteil sichtbar und unterstützt Initiativen, die das Miteinander vor Ort stärken. Diese Aktion ist Teil des umfangreichen bürgerschaftlichen Engagements der Sparkasse KölnBonn. Allein im vergangenen Jahr förderte das öffentlich-rechtliche Institut mit rund 19 Millionen Euro mehr als 4.000 Projekte in Köln und Bonn. Diesen Anspruch unterstreicht auch die aktuelle regionale Markenkampagne der Sparkasse mit dem Claim „Füreinander Hier“.