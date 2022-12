Seltener Nachwuchs

Die Verantwortlichen des Kölner Zoos freuen sich über Nachwuchs im Huftierbereich. Am 11.11. – also passend zum Start der rheinischen Karnevalssession – kam ein kleiner Bock bei den Weißnacken-Moorantilopen zur Welt. Die Eltern, ein fünfjähriger Bock und seine vierjährige Kuh, leben auf der mit Gras- und Wasserflächen gestalteten Anlage in der Mitte des Zoos. Der Bock stammt aus dem Serengeti-Park Hodenhagen, die Kuh aus dem Zoo Leipzig. Der Kölner Zoo hält die grazilen Tiere seit 2019. Bereits 2020 und 2021 gab es Nachwuchs.

Männliche Exemplare weisen ein schwarzes Fell auf, das im Nacken weiß gefärbt ist. Daher leitet sich auch der Name dieser Antilopenart ab. Kühe verfügen über ein rötlich-braunes Fell und sind etwas kleiner. Weißnacken-Moorantilopen stammen ursprünglich aus dem Südsudan. Dort bevölkern sie das Delta des Weißen Nils. Sie zählen zu den Sumpfantilopen, die den Rändern von Schwemmgebieten folgen und sich von Sumpfgräsern ernähren.

Ausgewachsene Tiere sind kräftig und bringen 80 bis 120 Kilogramm auf die Waage. Ihre Schulterhöhe beträgt 80 bis 105 Zentimeter, die Länge variiert zwischen 135 und 165 Zentimetern. Der Bestand der Weißnacken-Moorantilopen in freier Wildbahn ist gefährdet. Grund sind Lebensraumzerstörung und Bejagung. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) führt sie auf der Roten Liste als „bedroht“. Umso mehr freut sich der Kölner Zoo über ein neuerliches Jungtier bei dieser Tierart. In Europa halten noch 32 weitere Zoos insgesamt 301 Weißnacken-Moorantilopen.

Noch auf der Suche nach einem Weihnachtspräsent der besonderen Art? Wer eine Tierpatenschaft – z.B. über eine Weißnacken-Moorantilope – verschenkt, sorgt für strahlende Augen unter dem Weihnachtsbaum.

Patenschaft online unter www.koelnerzoo.de/besuch#onlineshop.

