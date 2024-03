Shop-Eröffnung in Bonn

v.l.n.r.: Timo von Lepel (Geschäftsführer NetCologne), Daniel Ackermann (Abteilungsleiter Bonn NetCologne), Sven Bender (Leiter Regionalmanagement Süd westconnect) und Dr. Claus van der Velden (kaufmännischer Geschäftsführer NetCologne)

Die NetCologne GmbH, mit einer halben Million Kundenanschlüsse einer der größten regionalen Telekommunikationsanbieter Deutschlands, wird am Markt die Nr. 1 in Bonn. Das ist die Adresse des Shops von NetCologne in der Bonner Innenstadt. Seit dem 7. März können Bonnerinnen und Bonner hier ihren Internetanschluss buchen, sich persönlich beraten lassen und sich über leistungsfähige und energiesparende Glasfaser informieren.

„Viele Geschäfte verlassen die Innenstädte. Wir gehen rein. Als regionales Unternehmen ist uns die Nähe zu unseren Kunden besonders wichtig. Darum bieten wir in unserem neuen Shop Bonnerinnen und Bonnern persönliche Beratung, Hilfe und Information rundum schnelles Internet und Glasfaser“, so Timo von Lepel, Geschäftsführer der NetCologne GmbH.

Die Eröffnung des neuen Standorts feierte NetCologne offiziell am 7. März. Für alle Interessierten gibt es zur Neueröffnung günstige Einstiegstarife für 250 Mbit/s-Leitungen, mit oder ohne TV. Am Shop feierte NetCologne den Eröffnungstag gestern u.a. mit einem Ape-Roller der italienischen Firma Piaggio vor dem Geschäft. Hier gab es für Kinder und Erwachsene kostenfreies Popcorn. Beim Gewinnspiel „Knack den Tresor“ können die Bonnerinnen und Bonner bis zum 8. März attraktive Preise gewinnen. Im Shop vermittelt eine Glasfaser Installation zudem Informationen rund um Glasfasertechnologie.

„Wir Rheinländer feiern ja gerne und sind bekannt für unsere fröhliche und freundliche Art. Das werden die Menschen auch in unserem Shop erleben. Für die Bonnerinnen und Bonner haben wir immer ein offenes Ohr“, sagt Daniel Ackermann, Abteilungsleiter für Bonn.

Die Anforderungen an das Internet steigen kontinuierlich. Jedes Jahr kommen neue Internet-Services und Anwendungen dazu, der Online-Handel wächst, mehr Menschen arbeiten im Homeoffice und neue Streamingdienste bieten hochauflösendes Fernsehen an. Zukunftsfähige Glasfaser bietet die dafür notwendigen Bandbreiten und Geschwindigkeiten. NetColognes Kooperations-partner Westconnect baut in Bonn Glasfaser aus, um bis zu 100.000 Haushalte ans zukunftsfähige Glasfasernetz anzuschließen.

„Schnelles und zuverlässiges Internet ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Daseinsvorsorge geworden – so wie Strom, Wasser und Straßenbau. Dafür wollen wir auch in Bonn ein leistungsfähiges Glasfasernetz anbieten, das bis ins Haus geht“, sagt Timo von Lepel, Geschäftsführer der NetCologne.

Seit rund 30 Jahren baut NetCologne das Netz für Köln und in der Region aus. Seit 2000 bietet NetCologne Anschlüsse in Bonn. In Erwartung der steigenden Datenmenge hat das Unternehmen früh auch private Haushalte mit Glasfaser angeschlossen. So hat NetCologne bis heute über 30.000 Kilometer Glasfaser verlegt. Glasfasernetze verbrauchen bis zu 17-fach weniger Strom als Kupferkabel. Darum ist Glasfaser nicht nur besonders schnell und zukunftssicher, sondern auch besonders energieeffizient. Seit Ende 2022 arbeitet NetCologne klimaneutral und wurde dafür vom TÜV zertifiziert.

