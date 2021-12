Sleep.8 möchte den Schlaf der Kölner verbessern

Der Schlafexperte Sleep.8 hat am 09. Dezember 2021 einen Flagship-Store im Rhein-Center Köln-Weiden eröffnet. Seit Juli 2021 ist das Unternehmen auf dem deutschen Markt und sorgt mit vielseitigen Innovationen für den bestmöglichen Schlaf seiner Kunden. „Jeder zweite Deutsche leidet an Schlafmangel. Das beeinträchtigt nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die Leistungsfähigkeit“, so Thorsten Skusa-Mühldorf, Geschäftsführer von Sleep.8. Mit der Ausweitung unserer Marke in weitere Städte Deutschlands möchten wir Menschen dabei unterstützen, die Qualität ihres Schlafs zu verbessern“. Als Tochterunternehmen der schwedischen Hilding Anders Group, einem weltweit führenden Matratzen- und Bettwarenanbieter, profitiert Sleep.8 von einer 80-jährigen Branchenerfahrung und bietet hochwertige und innovative Schlafprodukte.

Erholsamer Schlaf ist enorm wichtig für die Gesundheit und den Geist. Laut einer Studie von Sleep.8 tun die Deutschen dies jedoch nicht ausreichend. 60 Prozent der 41- bis 50-Jährigen schlafen durchschnittlich nur vier bis sechs Stunden, das Gleiche gilt auch für die 18-bis 30-Jährigen, die über das Wochenende sogar noch weniger schlafen als unter der Woche. „Unser Körper regeneriert sich im Schlaf, dazu zählt auch das Bilden von Abwehrkräften für unser Immunsystem“, so Thorsten Skusa-Mühldorf. „Zu wenig Schlaf kann auf Dauer negative Folgen haben, wie ein steigendes Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme oder psychische Erkrankungen“.

So einfach geht gesund Schlafen

Die richtige Ausstattung erleichtert es, gut und ausgewogen zu schlafen. Da jeder Mensch einen individuellen Schlaf hat und unterschiedlich einschläft bzw. durchschläft, bietet Sleep.8 von Betten und Matratzen bis hin zu Massagegeräten, Schlafgadgets und Schlafrobotern ein umfangreiches Produktportfolio in weltweiten Fachgeschäften – und nun auch in Köln. „Wir sind sehr erfreut darüber, unseren Kunden nun eine weitere Anlaufstelle in Köln bieten zu können. Dort laden innovative Produkte zum Entdecken und Ausprobieren ein und unser Team steht gerne für kompetente und individuelle Beratungen zur Verfügung“, sagt Thorsten Skusa-Mühldorf.

Weitere Infos unter: www.sleep8.de

