Am Samstag, 13. Dezember 2025, öffnen die beiden Kölner Kreativen Julian Eckes und Ben Hammer von 15:00 bis 22:00 Uhr die Türen ihres „Snapshots from Cologne“ Pop-Up Stores im HEj.Leni Creative Space, Försterstraße 53, 50825 Köln.

Dort präsentieren sie ihren neuen, analog fotografierten Köln-Kalender für 2026, der in limitierter Auflage erscheint. Bereits zum zweiten Mal setzen Eckes und Hammer ihre gemeinsame Vision eines zeitgenössischen, analog geprägten Stadtporträts um. Die Fotografien stammen erneut von Ben Hammer, der überwiegend analog arbeitet, während Julian Eckes für Layout und Gestaltung verantwortlich ist.

Die letzten verfügbaren Exemplare des streng limitierten Kalenders werden exklusiv im Pop-Up Store verkauft – ideal als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk.

Zusätzlich feiert Julian Eckes im Rahmen des Pop-Up Stores die Premiere eines neuen Design-Produkts: Ein liebevoll gestaltetes Würfelspiel, das nicht nur vor Ort gekauft, sondern direkt ausprobiert werden kann. Damit erweitert der Pop-Up Store das kreative Spektrum und gibt Einblick in Eckes’ unabhängige Produktgestaltung.

„Snapshots from Cologne“ zeigt Köln abseits üblicher Dom- oder Rheinmotive. Der Kalender setzt auf ungewöhnliche Perspektiven, urbane Details und eine rohe, analoge Bildästhetik, die neue Blickwinkel auf die Stadt eröffnet. Der Pop-Up Store bietet Raum für Austausch, Kaltegetränke wie Kölsch, Wiess oder Fassbrause, Gespräche und einen kreativen Jahresausklang mit den beiden Projektinitiatoren.

Details: