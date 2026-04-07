Der Telekommunikationsmarkt ist für viele Kundinnen und Kunden schwer durchschaubar: Aktionspreise, befristete Rabatte und steigende Kosten nach wenigen Monaten prägen den Wettbewerb. NetCologne geht nun bewusst einen anderen Weg. Mit einer neuen Preisaktion, die zum 01. April 2026 startet, setzt der regionale Telekommunikationsanbieter in Köln auf dauerhaft transparente Festpreise für Internetanschlüsse – und das ohne komplizierte Aktionsmechanismen. Damit folgt NetCologne konsequent seinem Markenversprechen: So geht Internet in Köln.

Der Markt für Internetanschlüsse ist in den vergangenen Jahren immer komplexer geworden. Unterschiedliche Bandbreiten, zeitlich begrenzte Rabattaktionen und zahlreiche Tarifoptionen erschweren vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern die Orientierung. Für viele stellt sich deshalb die Frage: Welches Angebot passt wirklich und welche Kosten entstehen langfristig?

Mehr Transparenz

NetCologne setzt hier bewusst auf ein anderes Prinzip. Statt kurzfristiger Lockangebote stehen künftig stabile Preise, klare Tarifstrukturen und ein verständliches Angebot für Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt. Der Gedanke dahinter bleibt unverändert: Hochleistungsinternet über Glasfaser darf kein Luxus sein. Gleichzeitig will NetCologne mit diesem Ansatz die Kundenzufriedenheit weiter stärken und den Wechsel auf Glasfaser erleichtern. Denn Glasfaser bietet nicht nur deutlich höhere Geschwindigkeiten, sondern sorgt auch für stabilere Verbindungen und ein besonders zuverlässiges Netz im digitalen Alltag – und das zum gleichen Preisniveau wie herkömmliche DSL-Anschlüsse.

Klare Tarife statt Rabattlogik

„Viele Anbieter locken mit niedrigen Einstiegspreisen, die nach wenigen Monaten deutlich steigen. Das sorgt bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern für Frust und Unsicherheit“, sagt Timo von Lepel, Geschäftsführer von NetCologne. „Wir drehen dieses Prinzip um: Bei uns gibt es einen klaren, dauerhaften Preis ohne Tariftricks. Das macht Internet verständlich und verlässlich. Und genau das meinen wir mit unserem Anspruch: So geht Internet in Köln.“

Mit der neuen Aktion führt NetCologne eine klar strukturierte Preislogik ein. Kundinnen und Kunden wählen eine Bandbreite und zahlen dafür einen dauerhaft gültigen Monatspreis für einen Internetanschluss ohne verpflichtende Bundle-Angebote. Zeitlich begrenzte Einstiegspreise oder nachträgliche Preissprünge entfallen. Das heißt: Auch nach 24 Monaten bleibt der Tarif stabil.

Die Tarife sind in übersichtliche Bandbreitenstufen gegliedert und orientieren sich am tatsächlichen Bedarf der Haushalte: von kompakten Einstiegstarifen bis hin zu leistungsstarken Glasfaseranschlüssen mit sehr hohen Geschwindigkeiten. Damit wird die Entscheidung für einen Glasfaseranschluss einfacher und transparenter.

Pilot für besonders einfache Tarife

Bei den neuen Tarifen arbeitet NetCologne bewusst mit glatten, dauerhaft gültigen Monatspreisen, die zunächst für zentrale Tarifstufen im Portfolio gültig sind. Die Aktion ist zeitlich begrenzt bis zum 30.06.2026. Mit der neuen Tarifstruktur positioniert sich NetCologne bewusst gegen den branchenüblichen Preiswettbewerb mit kurzfristigen Rabatten. Stattdessen setzt das Unternehmen auf langfristige Kundenzufriedenheit durch nachvollziehbare Preise, leistungsfähige Technologie und ein klares Angebot.