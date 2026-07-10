Sommer, Sonne, Ausflüge

Die ersehnten Sommerferien stehen kurz bevor – Zeit für Reisen, Ausflüge, Besuche bei lieben Menschen. Mit dem FerienTicket NRW sind Kinder und Jugendliche von sechs bis einschließlich 20 Jahren in den Sommerferien für nur 77,50 Euro flexibel mit Bus, Bahn und Zug in ganz Nordrhein-Westfalen mobil.

Das FerienTicket NRW gilt von Samstag, 18. Juli 2026, bis Dienstag, 01. September 2026. Es ist nicht übertragbar und berechtigt zur Nutzung aller Nahverkehrsmittel in NRW – dazu gehören neben Bussen und Bahnen auch die Nahverkehrszüge (S-Bahn, RegionalBahn und RegionalExpress) in der 2. Klasse. Kinder unter sechs Jahren fahren kostenlos mit.

Das FerienTicket NRW ist erhältlich in den go.Centern – den Kundencentern von go.Rheinland – sowie den Kundencentern des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) und in den DB-Reisezentren, an den Ticketautomaten von go.Rheinland, VRR und der Deutschen Bahn (DB) sowie an den Ticketautomaten und in den Verkaufsstellen vieler Verkehrsunternehmen.

Weitere Informationen finden unter FerienTicket NRW.