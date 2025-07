Sommer voller Wunder in Efteling

Im Sommer erleben die Gäste das größte Freizeitpark-Resort in den Niederlanden auf ganz besonders wundervolle Weise und freuen sich auf Momente voller Freude, Spaß und gemeinsamer Erlebnisse. Atemberaubende Attraktionen, spannende Parkshows und wundervolle Märchen warten auf die Besucher - von der aufregenden Fahrt mit dem Dive Coaster Baron 1898, mit der stählernen LoopingAchterbahn Python oder der verrückten Familienachterbahn Max & Moritz über einen Flug durch die Welt der Feen und Trolle in Droomvlucht bis hin zu den geliebten Erzählungen im faszinierenden Märchenwald. Seit diesem Frühjahr schlummert dort auch die „Prinzessin auf der Erbse“. Es ist das neueste Märchen im beliebten Märchenwald, bei dem erstmals die Geschichte besungen wird. Eine erfrischende Abkühlung gibt es bei der Fahrt mit der spektakulären Wasserachterbahn De Vliegende Hollander.

Im Juli und August können die Gäste das vielfältige Programm für die ganze Familie an den meisten Tagen sogar bis 22 Uhr erleben.

Dazu gibt’s einige Sommer-Specials wie den Summer Beach (Zomerstrand) und Live-Entertainment, die das Parkerlebnis noch besonderer machen. Jokie & Jet bauen eine Sandburg und nehmen die Kinder mit auf ihr Abenteuer, während die Surf-Dudes “The Red Noses Boogie Boys” für Stimmung am Beach sorgen. Die beliebten Efteling-Bewohner sind im Park unterwegs und freuen sich auf viele schöne Begegnungen. Ob ein Foto mit Prinzessin Pardijn am Summer Beach oder schaukeln mit den Elfen im Blumengarten vor Droomvlucht ... das sind unvergessliche Momente für Klein und Groß. Im Freilichttheater im Märchenwald verzaubert eine neue “Sprookjesboom-Show” mit anschließendem Meet & Greet. Ebenso sorgt dort der “Abend mit Esel” für eine musikalische und lustige Showdarbietung. Neben Entertainment, vielen Abenteuern und aufregenden Fahrten lädt der weitläufige Park inmitten der Natur auch zu entspannten Spaziergängen und Erholung ein. Das Freizeitparkerlebnis für alle Generationen eignet sich perfekt als Tagesausflugsziel oder auch für einen wundervollen Kurzurlaub. Die Verbindung aus Parkerlebnis, Natur, Abenteuer und Entspannung macht das besondere SommerKurzurlaubsziel, rund 2 Stunden Fahrzeit von Köln entfernt, aus.

Märchenhaft übernachten in Efteling

Wer den Freizeitparkbesuch mit einer Übernachtung oder einer Kurzreise verbinden möchte, findet in Efteling das passende Angebot. Das Efteling Wonder Hotel ist der perfekte Ausgangspunkt für die Reise in die Welt voller Wunder. Nachts schwebt dieses Wolkenschloss im Himmel an den Sternen vorbei. In den Träumen setzen sich die wundersamen Geschichten von Efteling fort ... Die beiden Ferienparks Efteling Loonsche Land und Efteling Bosrijk verbinden Ferienpark mit Freizeitparkerlebnis. So bietet Efteling nicht nur die perfekten Übernachtungsmöglichkeiten mit charmanten Unterkünften, sondern auch für erholsame Stunden im angrenzenden Nationalpark “Loonse en Drunense Duinen“.

Efteling Grand Hotel eröffnet am 01. August

Das Efteling Grand Hotel ist eine prächtige Residenz mit Grandeur im Herzen des Freizeitparks. Mit individueller Betreuung durch ein aufmerksames Hotelteam und überraschenden Restaurants macht das Efteling Grand Hotel jeden Aufenthalt zu etwas ganz Besonderem. Die eleganten Zimmer und Suiten strahlen Luxus und Raffinesse aus, vor allem aber Komfort und Ruhe. Sie bieten einen einzigartigen Blick auf die grünen Szenerien von Efteling: die Wassershow Aquanura, den Märchenwald, die Pardoes Promenade und den Parkeingang mit dem schönen Namen „Haus der fünf Sinne“. Und am Abend lädt das Schwimmbad mit Spa-Bereich zum Entspannen oder Spielen mit den Kindern ein. Treten Sie ein! Egal, für welche Unterkunft Sie sich entscheiden, jeder Übernachtungsgast bekommt während des gesamten Aufenthalts den kostenlosen Eintritt in den Freizeitpark und eine halbe Stunde früheren Zugang zum Freizeitpark (Kinder bis einschließlich 3 Jahren reisen kostenlos mit)