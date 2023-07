Sommergarten der Grüngürtelrosen

Die Auftritte der Grüngürtelrosen sind immer etwas Besonderes. Mit bis zu 100 Sängern ist ihre Präsenz beeindruckend; ob beim größten Elektro-Festival Parookaville, bei den Jeck im Sunnesching-Festivals in Köln und Bonn oder beim Summerjam. Legendär sind auch die Fensterkonzerte im Gaffel am Dom. Wenn der stimmgewaltige Männerchor auftritt, ist Mitsingen und Partystimmung garantiert.

Jetzt laden die Grüngürtelrosen zum Sommergarten ein. Am 4. August wird im Kölner Tanzbrunnen das komplette Repertoire des Chores zu hören sein. Mit dabei sind außerdem die Brassband Knallblech und die Beatboxer von The Razzzones. Nach dem Konzert findet die After-Show-Party im Theater am Tanzbrunnen statt. Dort zeigen die Rosen, dass sie auch ordentlich feiern können.

Neben dem großen Unterhaltungsfaktor erfüllt das Sommerfest der Rosen auch einen guten Zweck: Alle Erlöse der Veranstaltungen gehen an die Organisation Kinder- und Jugendhospiz „Regenbogenland“.

Der Männerchor wurde 2019 in Köln gegründet. Die Mitglieder sind bunt zusammengewürfelt: Gastronomen, Türsteher, Barbarshop-Betreiber, Brauereimitarbeiter, Polizisten, Veranstalter, Bademeister, Grafiker und viele mehr. Den nötigen Schliff bekamen die Rosen durch deren künstlerischen Leiter Constantin Gold. Der studierte Musiker übernahm den Chor und formte ihn mit viel Engagement.

Tickets gibt es unter: t.rausgegangen.de/tickets/ggr-sommergarten

