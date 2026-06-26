Sonderfahrten im SPNV

Am ersten Juliwochenende finden in unserer Region gleich mehrere Großveranstaltungen statt. Am Sonntag, den 05. Juli 2026, wird es daher Sonderzüge sowohl für den Christopher Street Day (CSD) in Köln als auch für „Siegtal Pur“ geben. Dazu haben sich die Aufgabenträger für den Regional- und S-Bahn-Verkehr go.Rheinland, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) und Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) entschlossen.

Bevor beim colognepride 2026 wieder die große CSD-Demonstration stattfindet, wird es durch das Verkehrsunternehmen TRI Train Rental GmbH (TRI) am Vormittag zwei Sonderfahrten vom Dortmunder Hbf (Abfahrt 08:16 Uhr und 09:16 Uhr) bis nach Köln Messe/Deutz (Ankunft 10:43 Uhr) geben. Den weiteren Tag über pendeln die Züge stündlich zwischen Köln Hbf und Düsseldorf Hbf. Am Abend wird es dann von Köln Hbf zwei Fahrten zurück Richtung Dortmund Hbf geben. Diese starten um 21:09 Uhr sowie um 22:32 Uhr.

Zudem verdoppelt National Express von Freitag, 03. Juli, bis Sonntag, 05. Juli, in den Abend- und Nachtstunden auf mehreren Fahrten der RRX-Linien RE 1, RE 5 und RE 6 die Sitzplatzkapazität: Die Züge verkehren dann jeweils mit zwei Zugteilen statt mit einem.

Weitere Zusatzfahrten wird es am Sonntag, den 05. Juli, auf der Strecke des Regionalexpress 9 (RE 9) für „Siegtal Pur“ geben. Die Deutsche Bahn (DB Regio) wird insgesamt zwölf Sonderfahrten des RE 9 zwischen Köln Hbf und Siegen Hbf anbieten. Zwischen 07:44 Uhr und 17:44 Uhr wird es sechs Fahrten Richtung Siegen geben. In der Gegenrichtung finden die weiteren sechs Fahrten zwischen 09:36 Uhr und 19:36 Uhr statt. Zudem wird DB Regio die Fahrten der S 12 bis nach Wissen verlängern. Verlängert werden diejenigen S-Bahnen, die stündlich zwischen 10:39 Uhr und 18:39 Uhr aus Richtung Köln in Au (Sieg) ankommen. In Wissen startet die S 12 dann zurück Richtung Köln stündlich zwischen 11:02 Uhr und 19:02 Uhr.

Für Besucherinnen und Besucher, die mit dem ÖPNV zum colognepride anreisen möchten, bieten der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und der Aachener Verkehrsverbund (AVV) mit den angeschlossenen Verkehrsunternehmen im neuen Rheinlandtarif ein unschlagbar günstiges Ticket: das CSD-Ticket. Damit können die Fahrgäste drei Tage lang nicht nur kreuz und quer durch Köln, sondern auch im ganzen Rheinlandnetz fahren. Das CSD-Ticket gilt auch im sogenannten kleinen Grenzverkehr VRS/Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), in Meinerzhagen (Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe, VRL), im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz sowie auf ausgewählten Strecken in Olpe/Drolshagen (Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd, VGWS) und in den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied, Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz. Und zwar von Freitag, 03. Juli, ab 14 Uhr bis Sonntag, 05. Juli (Betriebsschluss/3 Uhr in der Nacht zu Montag).

Das CSD-Ticket kostet 24 Euro, ist gültig für eine Person und kann entweder als Handyticket oder als Online-Ticket zum Selberausdrucken erworben werden.

Alle Informationen unter www.vrs.de/tickets/ticketsortiment/csd-ticket