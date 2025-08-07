Köln bekommt eine neue Sommeradresse: Vom 15. August bis zum 21. September verwandelt sich die Seeterrasse im Mediapark in das Sonnendeck Colonia und einen Pop-up-Biergarten mit entspannter Atmosphäre und bestem Blick auf den See. Immer von Donnerstag bis Sonntag wird hier unter freiem Himmel angestoßen, gespielt und gefeiert. Der Eintritt ist dabei frei. Sonnenuntergänge, gemütliches Ambiente, Liegestühle, Seeblick und das mitten in Köln vor der Haustür. Ideal für Paare, Best Friends und große Gruppen.

„Endlich mal eine echte Alternative, um mitten in Köln entspannt zu chillen und ein paar coole Drinks und Kölsch zu genießen“, sagt Betreiber Björn Lindert. „Wenn jetzt endlich der Sommer kommt, geht es ab nach draußen zum neuen Pop-up-Biergarten auf der Seeterrasse im Mediapark.“

Der Biergarten öffnet donnerstags und freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags bereits ab 15 Uhr. Schluss ist jeweils um 22 Uhr. Sonntags geht’s ab 12 Uhr los, bis zum Wochenend-Ausklang um 20 Uhr. Die Auswahl an Drinks ist riesig: Spritz-Getränke wie Aperol Spritz und Limoncello Spritz, Aperitivo-Sundowner, Wein, dazu unzählige alkoholfreie Varianten wie Gaffels Fassbrause. Partner des Sonnendeck Colonia sind Gaffel und Gin de Cologne. Und deshalb gibt’s auch eine ganz spezielle Kreation: Pink Gin – Gin de Cologne mit Gaffels Fassbrause Grapefruit. Auch das kulinarische Angebot ist äußerst vielfältig. Es gibt köstliche Pinsa, kreative Flammkuchen, vegane und herzhafte Biergarten-Snacks!

Zum Auftakt am 15. August werden auch zahlreiche Influencer den neuen Sommer-Hotspot besuchen. Gin de Cologne versorgt die Besucher mit einem zusätzlichen Gin-Tasting-Angebot. Danach stehen die Wochenenden jeweils unter einem Motto mit speziellen Angeboten, von den Wine-Days bis zu den Spritz-Days. Am 29. August wird die Zitrusfrucht gefeiert: Der Tag der Zitrone lockt mit Lemon- und Limoncello-Aktionen. Auch der Tag der Bratwurst (16.8.) darf nicht fehlen, ebenso wie das obligatorische Austrinken am Abschlusswochenende. Dazu gibt’s Spaßformate wie Bierpong oder ein Schnick Schnack Schluck-Turnier, die perfekt für Gruppen sind.

Alle News rund um den neuen Pop-up-Biergarten gibt’s auf Instagram: https://www.instagram.com/sonnendeck_koeln

Programmübersicht:

15.–17. August – Opening-Weekend

21.–24. August – Köln Sommer

28.–31. August – Lemon-Days

4.–7. September – Spritz-Days

11.–14. September – Wine-Days

18.–21. September – Summer Closing

Standort: Seeterrasse am Mediapark, 50670 Köln

Öffnungszeiten: Do + Fr: 16–22 Uhr | Sa: 15–22 Uhr | So: 12–20 Uhr

Eintritt frei