Sparkasse KölnBonn feiert Weltspartag

Als eine der nachhaltigsten Sparkassen in Deutschland richtet die Sparkasse KölnBonn ihren traditionell gefeierten Weltspartag neu aus. Erstmals stehen dabei nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene im Fokus. Außerdem wird das Thema Sparen erweitert und schließt auch das Sparen von Ressourcen zugunsten der Umwelt mit ein; dazu gibt es interessante Mitmachaktionen. Die „Deine Welt-Sparwochen“ dauern vom 24. Oktober bis zum 4. November 2022. Begleitet werden die Sparwochen mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit von einer Spende der Sparkasse.

Malwettbewerb mit Gewinn

Wie gewohnt gibt es für die kleinen Sparer einen Mal- und Bastelwettbewerb. Gefragt sind hier Ideen, wie man die Welt ein Stückchen grüner und gesünder machen kann. Die kleinen Künstlerinnen und Künstler können sich den Malbogen im Internet auf der Seite der Sparkasse KölnBonn (siehe unten) ausdrucken oder holen ihn sich in einer Filiale. Dort geben die Kinder anschließend auch den ausgefüllten Malbogen bis zum 4. November 2022 ab, natürlich mit Namen, Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum versehen. Wer am Malwettbewerb teilnimmt, kann mit etwas Glück jeweils zwei von über 300 Eintrittskarten für das lustige Puppentheater „Pettersson und Findus“ im Odysseum in Köln-Kalk gewinnen.

Sparkassenspende für Umwelt-Bildungsprojekte in Köln und Bonn

Kinder, die beim Malwettbewerb mitmachen, tun außerdem aktiv etwas für den Klimaschutz. Denn für jeden ausgefüllten und abgegebenen Malbogen spendet die Sparkasse KölnBonn jeweils fünf Euro bis zu einer Spendensumme von insgesamt 5.000 Euro. Die Spende erhält der Verein „Die Multivision e. V.“ mit dem Projekt "Klimakonferenz-Simulationen“. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Jugendliche in Köln und Bonn zu motivieren, sich mit den hochaktuellen Themen Klimawandel, Energieerzeugung, -nutzung und Zukunftsvisionen zu beschäftigen und aktiv zu werden.

Guthaben für Leihräder, Kontoeröffnung und Depot

Auch Erwachsene können tatkräftig mitwirken, Ressourcen zu sparen, indem sie an einer Bike Challenge teilnehmen. Vom 24. Oktober bis zum 4. November 2022 fahren sie mit dem KVB-Rad in Köln oder dem SWB-Rad in Bonn bis zu 60 Minuten kostenlos. Dazu müssen sie einfach den Gutscheincode „Sparkasse“ in der nextbike App eingeben.

Zusätzliche Anreize erhalten Erwachsene außerdem, wenn sie für Kinder in dem Zeitraum ein Mitwachsendes Konto abschließen; dafür gibt es ein 20-Euro-Guthaben. Wer zwischen bis zum 15. Dezember 2022 ein Deka-Depot eröffnet, zum Beispiel mit einem nachhaltigen Fonds, erhält außerdem 50 Euro Startguthaben.

Kostenlose Nachhaltigkeits-Touren

Begleitet werden die Welt-Sparwochen darüber hinaus von Veranstaltungen, bei denen man sich dank der Sparkasse den Eintritt sparen kann. Zum einen zeigen wir gemeinsam mit unserem Partner EcoHopping, wo man in Köln und Bonn nachhaltige Geschäfte findet oder mehr zum Thema Nachhaltigkeit lernen kann. Und für Kinder wird am 31. Oktober und 2. November 2022 eine Tour mit der Wasserschule Köln durch das Klärwerk in Köln-Stammheim angeboten. Hier können Kids alles Wissenswerte rund um die wertvolle Ressource Wasser, zur Abwasserreinigung, Trinkwassergewinnung und Tipps zum Wassersparen erfahren.

Ursprung des Weltspartags

Der erste Weltspartag fand am 31. Oktober 1925 statt. Ein Jahr zuvor hatte das Weltinstitut der Sparkassen auf dem ersten Internationalen Sparkassenkongress in Mailand die Einführung des "World Thrift Day" beschlossen. Das Ziel: Mit kleinen Beträ- gen über die Jahre ein Vermögen aufbauen und den Wert des Geldes schätzen lernen. Seitdem kommen jedes Jahr Kinder am letzten Tag im Oktober mit ihrem Sparschwein oder ihrer Spardose zur Sparkasse und zahlen ihr Erspartes ein.

Weitere Infos unter: www.sparkasse-koelnbonn.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!