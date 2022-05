Sparkasse KölnBonn fördert Come-Together-Cup im zehnten Jahr

Die Sparkasse KölnBonn ist auch in diesem Jahr Partnerin des Come-Together-Cups. Das traditionelle Fußball-Turnier steht für Weltoffenheit und Gleichberechtigung und findet seit 28 Jahren statt. Es hat sich laut Veranstaltern zum größten Eintages-Hobbykicker-Turnier Europas entwickelt.

"Klares Signal für Vielfalt und gegen Diskriminierung"

Uwe Borges, Vorstand der Sparkasse KölnBonn, freut sich über die langjährige Partnerschaft, seit 2013 unterstützt die Sparkasse das Turnier: "Der Come-Together-Cup setzt ein klares Signal für Vielfalt und gegen Diskriminierung. Diese Werte sind uns als Sparkasse wichtig. Mit einer kleinen Aktion wollen wir dieses Jahr die Besucherinnen und Besucher überraschen. Bei dem Turnier verteilen wir Spendengutscheine für unser neues Spendenportal www.hiermitherz.de. Wer will kann sie direkt vor Ort einlösen und Projekte fördern, für die auch der Come-Together-Cup steht."

In diesem Jahr wird der Come-Together-Cup wieder in üblicher Form ausgerichtet, nachdem das Turnier in den vergangenen zwei Jahren wegen Corona nur eingeschränkt möglich war. 84 Teams haben sich für den Sportevent am 26. Mai auf den Stadionvorwiesen angemeldet. Begleitet wird das Fußballturnier von einem bunten Rahmenprogramm, zum Beispiel einem Promi-Spaßkick und Live-Musik von Cat Ballou und Marcella Rockefeller. Schirmherr der Veranstaltung ist der frühere Kölner Oberbürgermeister Jürgen Roters, Botschafterinnen bzw. Botschafter die TV-Moderatorin Shary Reeves, Fußball-Weltmeisterin Sonja Fuss, die ehemalige Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes und Ex-FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle.

