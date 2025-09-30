Sparkasse KölnBonn fördert Kölns größtes Insektenhotel

Was vor knapp einem Jahr begonnen hat, konnte nun u.a. Dank der Förderung der Sparkasse KölnBonn zu Ende geführt werden: der Bau von Kölns größtem Insektenhotel durch die Freien Naturschulen in Köln-Rodenkirchen. Bereits im September 2024 hatte die Sparkasse mit 10.000 Euro eine Anschubfinanzierung für den Start der Bauarbeiten geleistet. Nun hat das öffentlich-rechtliche Finanzinstitut noch einmal 30.000 Euro gegeben, damit das Insektenhotel mit einer Länge von rund 130 Metern fertiggestellt werden konnte. Die Sparkasse KölnBonn ist somit Hauptsponsor.

Lebensraum, Erlebnispfad und Schallschutzwand in einem

Damit wurde am Standort der Freien Naturschulen mitten im Industriegebiet ein neuer Lebensraum für viele Tierarten geschaffen: Insekten, Vögel, Amphibien und Reptilien. Dafür wurde der vorhandene Stabmattenzaun zu einer Gabionen-Anlage bzw. Trockenmauer umgebaut und mit Insektenhotelelementen, Kräuter- und Naschpflanzen sowie Vogelnistkästen ausgestattet. Dieser Naturerlebnispfad ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich und mit Infotafeln ausgestattet, die zum Lernen anregen. Zusätzlich dient das Insektenhotel als Schallschutzwand, die die Grund- und Gesamtschule vom Lärm der benachbarten Schnellstraße abschirmt. Das sorgt in der Schule für eine bessere Aufenthaltsqualität und mehr Erholung in den Pausen.

Bei den Bauarbeiten waren viele helfende Hände am Werk. Nicht nur die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte haben mit angepackt. Dank des Forums „Unternehmen engagiert in Köln“ haben vom 22. bis 26. September 2025 auch 25 Kölner Unternehmen, die Mitglied im Forum sind, gemeinsam das Insektenhotel fertig gebaut. Bei der Aktion engagierten sich rund 150 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer – nach dem Motto: Viele Hände schnelles Ende.

Sparkasse KölnBonn unterstreicht ihre Nachhaltigkeitsstrategie

Die Förderung passt zu der Nachhaltigkeitsstrategie der Sparkasse KölnBonn, da das Projekt einerseits einen Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt leistet, ein störungsfreieres Lernen ermöglicht und gleichzeitig auch die Bildung von Kindern und Jugendlichen in Sachen Umweltschutz unterstützt. Darüber hinaus entwickelt die Sparkasse KölnBonn das Thema Nachhaltigkeit bei sich und in der Region permanent weiter. So unterstützt das Kreditinstitut beispielsweise Privatkunden und Unternehmen bei ihrer Transformation, etwa durch die Finanzierung von Photovoltaik-Anlagen oder die energetische Sanierung von Gebäuden. Die Sparkasse KölnBonn gehört zu den nachhaltigsten Sparkassen und Regionalbanken in Deutschland. Beim internationalen Nachhaltigkeitsrating für die Bereiche ökologische und soziale Nachhaltigkeit sowie nachhaltige Unternehmensführung wurde sie von der renommierten Agentur ISS ESG erneut mit dem Prime-Status ausgezeichnet.