Sparkasse KölnBonn fördert nachhaltige Investitionen

Die Sparkasse KölnBonn setzt jetzt auch bei der Vergabe von Privatkrediten auf Nachhaltigkeit. Kundinnen und Kunden, die für eine umweltschonende, klimaschützende oder ressourcensparende Anschaffung eine Finanzierung abschließen, bekommen seit dem 1. Mai 2022 zusätzlich eine Förderung aus sparkasseneigenen Mitteln von bis zu 1.600 Euro.

Die Sparkasse KölnBonn ergänzt damit ihr Produktangebot bei Privatkrediten um eine nachhaltige Komponente. In den vergangenen vier Wochen hat das Institut bereits erfolgreich grüne Hypothekenpfandbriefe an institutionelle Investoren ausgegeben, um aus dessen Erlösen wiederum Kredite zur Finanzierung von Energiesparmaßnahmen bei Immobilien zu vergeben. „Durch die Vergabe grüner Kredite wollen wir den ökologischen CO2-Fußabdruck unserer Kredite reduzieren“, betont Ulrich Voigt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse KölnBonn.

Der „S-Green Credit“ beinhaltet einen Zuschuss der Sparkasse KölnBonn, der bereit steht, wenn nachhaltige Projekte und Anschaffungen durch einen Privatkredit der Sparkasse KölnBonn finanziert wird. Der Zuschuss beträgt zwei Prozent der Darlehenssumme eines vorab abgeschlossenen Privatkredites, der ein S-Privatkredit, ein S-Autokredit oder ein SModernisierungsdarlehen sein kann. Durch die Verwendung des Geldes für einen nachhaltigen Zweck wird der jeweilige Kredit in Kombination mit dem Zuschuss auf diese Weise zum „Green Credit“

Das Darlehensvolumen muss zwischen 10.000 und 80.000 € liegen und eine Laufzeit von mindestens 36 Monaten haben. Der Nachweis ist einfach gehalten: Für die meisten Projekte oder Investitionen genügt eine Kopie der Rechnung als Beleg für eine private, nachhaltige Investition. Das gilt auch im Falle einer Immobilienmodernisierung, wo die Rechnung eines Fachunternehmens ausreicht, zum Beispiel das Handwerksunternehmen, welches die Dienstleistung für den Umbau o.ä. erbracht hat. Die Belege können ganz bequem online hochgeladen und dann der Zuschuss abgerufen werden.

Das Angebot eines grünen Privatkredites fällt in eine Zeit, in der auch nachhaltige Geldanlagen und Investments immer beliebter werden. Das gilt auch für private Kundinnen und Kunden, die etwa in nachhaltige Fonds investieren möchten oder gleich eine Vermögensverwaltung abschließen können, die sich überprüfbar einer nachhaltigen Anlagestrategie verpflichtet hat. „Die überwiegend gute Performance nachhaltiger Produkte ist der Beleg dafür, dass Renditeerwartungen bestens mit sozialer wie ökologischer Verantwortung zusammenpassen“, erläutert Ulrich Voigt.

Weitere Informationen unter: www.sparkasse-koelnbonn.de/sgreencredit

