Sparkasse KölnBonn fördert Schülerforschungs-Projekt

Die Sparkasse KölnBonn geht eine neue Bildungspartnerschaft mit dem LVRLandesMuseum in Bonn ein. Das Institut unterstützt das Museum dabei, die wichtige und wertvolle Forschung zu archäologischen Funden Schülerinnen und Schülern näherzubringen. Exemplarisch geschieht dies parallel zu der Ausstellung „Das Leben des BODI“.

Uwe Borges, Vorstand der Sparkasse KölnBonn, freut sich, die langjährige Bildungspartnerschaft mit dem LVR-LandesMuseum Bonn mit einem neuen Projekt für Schulklassen fortsetzen zu können: „In die Fußstapfen von Forschenden zu treten, die einen archäologischen Fund untersuchen, und ihre Arbeit hautnah zu erleben, ist für Schülerinnen und Schüler ein attraktives Angebot. Deswegen ermöglichen wir gern solch kostenlose Forschertouren für Schulklassen. Bildung liegt uns als Sparkasse sehr am Herzen, weil sie eine Schlüsselqualifikation in unserer heutigen Zeit darstellt.“

Kostenlose Führungen für Schulklassen

Die Bildungspartnerschaft mit der Sparkasse KölnBonn ermöglicht einer Schulklasse täglich von Dienstag bis Freitag um 9:30h die kostenlose Teilnahme an einer interaktiven Führung durch die Ausstellung „Das Leben von BODI. Eine Forschungsreise in das frühe Mittelalter“. Ausgestattet mit einem Forschungsset und einem Begleitheft – beides förderte die Sparkasse ebenfalls - schlüpfen SchülerInnen in die Rolle von WissenschaftlerInnen und lösen im Team das Rätsel um den spektakulären Grabfund des BODI am Niederrhein. Anschließend präsentieren sie ihre Forschungsergebnisse.

Ein fränkischer Krieger mit Namen BODI

Der spektakuläre Fund gelang Archäologen vor 50 Jahren in Wesel-Bislich. In einem fränkischen Grab stieß man auf Überreste einer ungewöhnlichen Kriegerrüstung. Außerdem entdeckte man einen goldenen Siegelring mit dem Namen seines einstigen Besitzers und einem Herrscherbildnis. Der Mann hieß BODI und wurde um 600 n. Chr. bestattet. Die Ausstellung über den Fund ist vom 23. März bis zum 15 Oktober 2023 zu sehen. Sie präsentiert auch anhand von hochkarätigen Leihgaben anderer europäischer Museen die Ergebnisse neuester Forschungen und gewährt faszinierende Einblicke in das Leben eines hochrangigen fränkischen Kriegers am Beginn des Mittelalters.

Lange Jahre hat die Sparkasse KölnBonn den beliebten LVR-Museumsbus gefördert. Dieser muss in diesem Jahr pausieren. Ein Grund ist, dass er in puncto Verkehrssicherheit auf den neuesten Stand gebracht wird. Das LVR-LandesMuseum ist aber zuversichtlich, dass der Sparkassen-Museumsbus wieder im kommenden Jahr fährt.

