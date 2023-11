Sparkasse KölnBonn modernisiert ihre Zentrale

Die Sparkasse KölnBonn investiert kräftig in die Modernisierung ihrer Zentrale am Kölner Rudolfplatz. Ab dem 15. November werden dafür in der Sparkasse nach und nach die Kartons gepackt. 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden bis zum Jahresende 2023 aus dem Standort an der Hahnenstraße ausziehen und damit das Objekt für eine umfassende Modernisierung freimachen.

Insbesondere steht die Erneuerung der Gebäudeversorgung und der Leitungen an. Die Sparkasse nutzt das Gebäude seit 1992, sodass inzwischen auch deutlicher Instandsetzungsbedarf besteht. Gleichzeitig wird das Institut neue Architekturkonzepte umsetzen, die bereits an den neuen Standorten in Köln-Ossendorf und am Bonner Friedensplatz Einzug gehalten haben. Die Fertigstellung und der Bezug des neuen Gebäudes sind für Ende 2025 geplant.

"Nutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit werden bei der Modernisierung großgeschrieben", sagt Rainer Virnich, der im Vorstand der Sparkasse das Projekt verantwortet. Die Filiale wird aus dem Basement in das Erdgeschoss verlegt, sodass der Zugang für Kundinnen und Kunden sowie für die Mitarbeitenden zukünftig ebenerdig und barrierefrei erfolgen kann. Großzügig ausgebaut werden auch die neuen Beratungsflächen für Kundengespräche. Diese sind über einen Empfangsbereich im Erdgeschoss erreichbar. Die Steinterrassen vor dem Gebäude - derzeit noch gepflasterte Außenfläche im Basement - werden vollständig bepflanzt und in einen lebendigen Garten mitten im Herzen Kölns verwandelt. Zusammen mit weiteren Maßnahmen wie etwa einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, zusätzlichen E-Ladestationen für Autos und Fahrräder und dem Einbau einer effizienten Heiz- und Klimatechnik wird der DNGB-Standard in Gold für nachhaltiges Bauen angestrebt.

"Wir versprechen unseren Kundinnen und Kunden kurze Wege während der Umbauzeit", das betont Rainer Virnich. Die am Rudolfplatz ansässige Filiale steht für Serviceangelegenheiten und für Beratung noch bis zur zweiten Januarwoche zur Verfügung.

• Für Serviceangelegenheiten hat die Sparkasse für die Umbauzeit Flächen in dem 300 Meter entfernten und an das Steigenberger Hotel Köln angrenzenden Gebäudetrakt "Habsburgerring 9-13" angemietet. Installiert sind dort Geldein- und -auszahler mit integrierter Kontoausauszugsfunktion sowie Selbstbedienungsterminals etwa für Überweisungen und das Anlegen oder Ändern von Daueraufträgen. Hier steht auch Servicepersonal aus der bisherigen Filiale für alle Fragen, insbesondere zu Kontoangelegenheiten, zur Verfügung.

• Zudem wird direkt vor dem Haus eine mobile Selbstbedienungsstelle (Container) mit weiteren Selbstbedienungsgeräten täglich von 06:00 Uhr bis 23:00 Uhr zur Verfügung stehen.

• Die Schrankfächer bleiben während der gesamten Umbauzeit an festgelegten Tagen nach Terminvereinbarung erreichbar.

• Die Beratung von Privat- und Firmenkunden wird ebenfalls auf alternativen Flächen stattfinden. Diese liegen größtenteils in dem Gebäude am Neumarkt (Neumarkt 1d), in dem sich bereits im Erdgeschoss die Filiale der Sparkasse KölnBonn befindet. Mit den Kundinnen und Kunden wird individuell besprochen, wo die Beratung stattfinden wird.

• Bequem telefonisch erreichbar ist zudem unser 24-Stunden-Direktservice. Unter der Rufnummer 0221 226-0 können Kundinnen und Kunden zum Beispiel Termine vereinbaren, Daueraufträge einrichten und ändern lassen oder Lastschriften zurückgeben – an sieben Tagen in der Woche, rund um die Uhr.

Die Kundinnen und Kunden der Filiale am Rudolfplatz wurden bereits persönlich per Brief über die Veränderungen während der Dauer der Modernisierung informiert.

Die Postanschrift sowie alle Kontaktdaten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten unverändert weiter. Alle Neuerungen und Übergangsangebote sind zudem auf der Homepage der Sparkasse KölnBonn unter www.sparkasse-koelnbonn.de/umzug_rudolfplatz zusammengefasst. Ebenso informieren Aushänge vor Ort über die Veränderungen.

Da auch das Sparkassen-Parkhaus Teil der Modernisierungsmaßnahme ist, entfallen auch die Parkmöglichkeiten während der Umbauphase. Das Parken wird dort noch voraussichtlich bis Jahresende 2023 möglich sein. Ausweichmöglichkeiten bieten zahlreiche Parkhäuser fußläufig in der direkten Nachbarschaft.

"Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstehen moderne Arbeitsumgebungen, die wir als "neue Arbeitswelten" bereits an anderen Standorten in Köln und Bonn erfolgreich eingeführt haben", sagt Rainer Virnich. Dahinter verbirgt sich insbesondere ein flexibles Raumkonzept, wonach der jeweiligen Arbeitssituation entsprechend unterschiedliche Umgebungen mit passenden Funktionsmodulen zur Verfügung stehen: Ob für die stille Arbeit alleine oder den gemeinsamen kreativen Austausch – die Module und Raumgestaltung bieten ideale Rahmenbedingungen. Die uneingeschränkte Sicht aller Mitarbeitenden ermöglicht eine bereichs- und hierarchieübergreifende Wahrnehmung, die die Zusammenarbeit und das Verständnis untereinander fördert.

