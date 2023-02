Sparkasse KölnBonn spendet 25.000 Euro für Erdbebenhilfe

Nach dem verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion hilft die Sparkasse KölnBonn mit Spenden in Höhe von 25.000 Euro. Außerdem ermöglicht das Institut in der akuten Notlage einen Monat lang kostenlose Überweisungen in die Türkei.

Vorstandsvorsitzender Ulrich Voigt: „Das katastrophale Erdbeben mit Tausenden von Opfern macht uns alle sehr betroffen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit türkischen oder syrischen Wurzeln bangen um das Leben ihrer Verwandten, Freunde oder Bekannten in der Region. Gleiches erleben so viele Menschen in Köln und Bonn. Als Sparkasse möchten wir in dieser akuten Notsituation so gut helfen, wie wir können und die Helferinnen und Helfer bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen.“

Um schnelle Hilfe zu ermöglichen, hat die Sparkasse KölnBonn in einem ersten Schritt heute bereits 10.000 Euro an das Deutsche Rote Kreuz in Köln und in Bonn gespendet. Die nationale Rotkreuz-Gesellschaft ist über ihre international angeschlossenen Organisationen sehr gut in die betroffenen Regionen vernetzt, die vor Ort helfen können. Außerdem möchte die Sparkasse auch weitere Organisationen und Initiativen aus unserer Region unterstützen, die sich der Erdbebenhilfe annehmen, und stellt dafür weitere 15.000 Euro über ihre Spendenplattform hiermitherz.de zur Verfügung. Entsprechende Organisationen und Initiativen sollten sich dazu auf der Plattform registrieren: www.skbn-engagement.de/project/erdbebenhilfe-tuerkei-und-syrien/. Die Sparkasse KölnBonn ruft außerdem ihre Mitarbeitenden und die Menschen in der Region auf, in den Erdbebengebieten mit Spenden zu helfen.

Nach dem verheerenden Erdbeben ist die Zahl der Todesopfer in der Türkei und in Syrien auf über 11.000 gestiegen. Mehr als 40.000 Menschen wurden verletzt. Viele Menschen werden noch vermisst. Internationale Rettungstrupps, darunter auch deutsche Teams, helfen vor Ort, um weitere Verschüttete zu bergen.

