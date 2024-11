Sparkasse KölnBonn unterstützt lokale Vereine

Drei lokale Vereine konnten sich und ihre aktuellen Projekte direkt in der Filiale präsentieren. Sparkassen-Kundinnen und -Kunden erhielten anschließend die Möglichkeit, über den Verein abzustimmen, der die höchste finanzielle Unterstützung verdient. Entsprechend der Platzierung erhielt jeder der Vereine von der Sparkasse KölnBonn einen Spendenscheck mit einem Preisgeld.

Platz 1: FC Germania Köln-Mülheim 1911 gewinnt 1.500 Euro Die meisten Stimmen erhielt der Fußballverein FC Germania und sicherte sich damit den ersten Platz sowie den höchsten Spendenscheck im Wert von 1.500 Euro. Der Verein plant, das Geld für den Umbau der Küche seiner Jugendabteilung zu nutzen, damit Kinder und Jugendliche während der Trainingscamps mittags verpflegt werden können.

Platz 2: Karnevalsgesellschaft "Die Isenburger" Köln-Holweide 1974 gewinnt 1.000 Euro Ein starkes Ergebnis erzielte auch die Karnevalsgesellschaft „Die Isenburger“, die den zweiten Platz erreichte und sich über eine Spende von 1.000 Euro freuen darf. Mit dem Geld werden die Tanzgruppen „Isenburger Mädcher und Junge“ sowie „Isenburger Pänz“ gefördert, um die Jugendarbeit des Vereins zu stärken.

Platz 3: Rennsportverein KRS Competition gewinnt 500€ Auch der drittplatzierte Verein darf sich über einen Spendenscheck freuen. 500 Euro erhielt der Rennsportverein KRS Competition von der Sparkasse KölnBonn. Die Spende wird das Team nutzen, um an einem Charity-Rennen zugunsten eines Kinderhospizes teilzunehmen und damit soziales Engagement zu zeigen.

Diese Aktion ist Teil des umfangreichen bürgerschaftlichen Engagements der Sparkasse KölnBonn. Allein 2023 vergab das öffentlich-rechtliche Institut insgesamt 13,5 Millionen Euro an mehr als 2.900 Projekte. In diesem Jahr wird der Fördertopf um weitere fünf Millionen Euro aufgestockt, mit dem Ziel, das Leben in den Heimatstädten Köln und Bonn noch lebenswerter zu gestalten. Diesen Anspruch unterstreicht auch die aktuelle regionale Markenkampagne der Sparkasse mit dem Claim „Füreinander Hier“.