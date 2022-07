Sparkasse KölnBonn unterstützt Special Olympics NRW in Bonn

Erstmals finden die Special Olympics NRW in der Bundesstadt Bonn statt, vom 7. bis 10. September 2022. Am Mittwoch, den 6. Juli 2022, stellten die Veranstalter auf Einladung der Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner im Alten Rathaus das Programm für die Landesspiele vor. Auch Handball-Legende Heiner Brand war dabei, ebenso der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse KölnBonn, Ulrich Voigt. Er erläuterte, warum sein Institut das Event unterstützt: „Teilhabe und Inklusion sind Zeichen einer reifen Gesellschaft und Sport einer gesunden Gesellschaft. Beides ist uns als Sparkasse wichtig. Das schlägt sich auch in vielfältiger Weise in unserem Engagement nieder. Bei den Landesspielen in Bonn können wir das noch deutlicher nach außen tragen als bisher. Deswegen freue ich mich, dass wir diese herausragende Veranstaltung der Special Olympics unterstützen können. Wir verstehen dies auch als Anerkennung für die sportlichen Leistungen der Athletinnen und Athleten mit Behinderung.“

Die Landesspiele 2022 in Bonn sind die vierten Landesspiele der Special Olympics NRW. Die Wettbewerbe werden in folgenden 15 Sportarten ausgetragen: Badminton, Basketball, Boccia, Bowling, Fußball, Golf, Handball, Judo, Leichtathletik, Reiten/Voltigieren, Rollerskating, Special Hockey, Schwimmen, Tennis und Tischtennis. Dazu gibt es en großes Rahmenprogramm und eine Eröffnungsfeier mit olympischem Zeremoniell. Der Eintritt zu den Wettkämpfen ist frei; Helferinnen und Helfer werden noch gesucht. Die vorherigen Landesspiele fanden 2019 in Hamm, 2017 in Neuss und 2015 in Paderborn statt.

Weitere Informationen findet unter: www.specialolympics.de/nrw

