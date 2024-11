Sparkasse KölnBonn verdoppelt erneut Spenden

Wie die vergangene Verdopplungsaktion im Mai 2024 war auch die zweite Spendenaktion dieses Jahres auf der Crowdfunding-Plattform hiermitherz.de ein voller Erfolg. Am 11. November haben rund 600 Spenderinnen und Spender mehr als 100 Projekte mit insgesamt 50.000 Euro unterstützt. Diese Summe hat die Sparkasse KölnBonn um weitere 50.000 Euro verdoppelt – ganz nach dem Motto der Aktion "Teilen macht doppelt Freude". So kamen innerhalb von 14 Stunden 100.000 Euro zusammen, die Köln und Bonn noch lebenswerter machen. Das Ergebnis zeigt, wie viele Kräfte sich in kurzer Zeit mobilisieren lassen: Die Vereine und Initiativen konnten gezielt ihre Netzwerke und die sozialen Medien nutzen, um möglichst viele Unterstützende zu aktivieren. Bürgerinnen und Bürger hatten wiederum die Chance, Herzensprojekte in ihrem direkten Umfeld zu stärken und Gutes zu bewirken.

2022 hat die Sparkasse KölnBonn die Spendenplattform hiermitherz.de ins Leben gerufen und damit für Vereine die Möglichkeit geschaffen, kostenlos Crowdfunding für die gute Sache zu betreiben. Jeder Spendende kann sich ohne großen Aufwand direkt für seine Region engagieren. So trägt hiermitherz.de dazu bei, dass lokale Vereine und Initiativen nachhaltig gestärkt werden und in der Gemeinschaft sichtbar wachsen können.