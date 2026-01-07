Sparkasse KölnBonn weitet Förderung von Viktoria Köln aus

Die Sparkasse KölnBonn baut ihr bestehendes Engagement bei Viktoria Köln weiter aus. So verlängert sie nicht nur ihr Sponsoring der 1. Herrenmannschaft um zwei weitere Spielzeiten, sondern fördert auch erstmals die U-Mannschaften bis 2027. Damit stärkt die Sparkasse dem Drittligisten in vielfacher Hinsicht den Rücken: Sie federt einen Teil der gestiegenen Kosten rund um Stadionbetrieb, Infrastruktur & Co. ab. Und sie hilft dabei, dass die Viktoria im Nachwuchsbereich ihre Wettbewerbsfähigkeit im talentreichen Rheinland weiter ausbauen kann.

Jugendförderung besonderes Herzensthema: Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen wie sportlichen Entwicklung zu unterstützen und ihnen so vielleicht sogar den Sprung in den Profibereich zu ermöglichen, ist der Sparkasse KölnBonn ein großes Anliegen. „Unsere Partnerschaft mit Viktoria Köln steht für Engagement, Verantwortung und eine nachhaltige Förderung der Region. Besonders die Nachwuchsarbeit des Vereins liegt uns am Herzen, denn hier können wir junge Menschen begleiten, Talente entwickeln und Werte wie Fairness, Teamgeist und Leidenschaft vermitteln“, sagt Rainer Virnich, Vorstandsmitglied bei der Sparkasse.

Das besondere Engagement für die Jugend vereint das Kreditinstitut und den Traditionsverein. „Mit der Sparkasse KölnBonn haben wir eine Partnerin an unserer Seite, der nicht nur finanziell unterstützt, sondern vor allem unsere Vision teilt, junge Menschen zu fördern. Diese Erweiterung gibt unserem Nachwuchs neue Chancen und stärkt die gesamte Viktoria-Vamilie“, betont Carolin Stein, Leitung Kommunikation, Sponsoring & Vertrieb bei Viktoria Köln.

Engagement am Puls der Zeit: Die Unterstützung des Sports ist für die Sparkasse KölnBonn ein wesentlicher Bestandteil ihres breit gefächerten regionalen Engagements – und aus der Perspektive der Fußballvereine wichtiger denn je: So wie Viktoria Köln verzeichnen auch die Amateurclubs in Köln-Bonn rege Mitgliederzuwächse, besonders in ihren Nachwuchsmannschaften. Eine positive Entwicklung, die die Vereine jedoch vor zusätzliche Herausforderungen stellt. Durch eine Ausweitung des Spiel- und Trainingsbetriebs sowie die zusätzlichen Platz- und Ausrüstungsbedarfe steigen die Kosten. Die Förderungen der Sparkasse KölnBonn sind daher eine wichtige Investition in die Region, um auf und abseits des Platzes zahlreiche Teilhabe- und Entwicklungsmöglichkeiten für Klein und Groß zu schaffen.