Sparkasse KölnBonn zieht in neuen Campus

Bereits vor Weihnachten konnte sich die Sparkasse KölnBonn einen großen Wunsch selbst erfüllen. Der Umzug in den neuen Sparkassen-Campus in Köln-Ossendorf konnte planmäßig im gesteckten Zeitrahmen abgeschlossen werden. 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nun ihren Arbeitsplatz in der Rudi-Conin-Straße 1. Bisher arbeiteten sie in den zwei Dienstleistungszentren der Sparkasse an der Adolf-Grimme-Allee.

Die neue Arbeitswelt der Sparkasse ist untergebracht im Bürokomplex „kite“ auf der ehemaligen Flughafenfläche am Butzweiler Hof. Mitte des Jahres war die offizielle Schlüsselübergabe für den Campus, so dass die Sparkasse anschließend die weiteren Innenarbeiten ausführen ließ. „Mit dem Umzug ist nun nicht nur das Bauprojekt selbst trotz der schwierigen Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie planmäßig zum Abschluss gekommen. Wir haben auch die Umzugsphase vom bisherigen Standort an der benachbarten Adolf-Grimme-Allee in einem organisatorischen Kraftakt innerhalb des gesteckten Zeitrahmens geschafft“, freut sich Rainer Virnich, Vorstandsmitglied der Sparkasse KölnBonn und verantwortlich für das Projekt. „Ich danke allen daran Beteiligten sehr herzlich – allen voran unseren Mitarbeitenden. Sie haben mit ihrem Einsatz und ihrer unermüdlichen Arbeit diesen Erfolg überhaupt erst möglich gemacht. Gleichzeitig gilt mein Dank auch der Landmarken AG und der ZECH Bau sowie allen anderen, die an Planung, Entwicklung und Entstehung dieses Gebäudes mitgewirkt haben, nicht zuletzt natürlich auch dem Umzugsunternehmen Roggendorf für die gute Zusammenarbeit.“

Neuer Standort ermöglicht vielfältige Nutzungen

Für den neuen Sparkassen-Campus hat das führende Kreditinstitut der Region Köln/Bonn rund 17.000 der insgesamt 22.800 Quadratmeter, die das dreiteilige Gebäudeensemble an Fläche bietet, langfristig angemietet. Dort stehen insgesamt 850 flexibel nutzbare Arbeitsplätze in einem offenen Raum- und Flächenkonzept zur Verfügung. Es bietet ebenso Platz für konzentriertes Arbeiten wie Zonen für moderne Formen der Zusammenarbeit und Kommunikation. Hinzu kommen Projektflächen zum agilen Arbeiten sowie ein Bildungszentrum.

Zu der Arbeitsumgebung des neuen Campus gehören auch soziale Angebote wie ein Gymnastik- beziehungsweise Sportbereich mit Umkleiden, Duschen und Spinden. Eine moderne Kantine und zusätzlich eine Cafeteria mit Zugang zu einer Außenterrasse übernehmen die tägliche Verpflegung und können als Treffpunkt genutzt werden. Im zugehörigen Parkhaus stehen Mitarbeitenden und Gästen rund 450 Parkplätze zur Verfügung, zudem 145 Fahrradstellplätze. Die E-Ladestationen dort können bis zu 45 Fahrzeuge und 15 Fahrräder gleichzeitig versorgen.

Sparkassen-Campus steht für modernes Arbeiten und kulturellen Wandel

„Wir verlassen den bisherigen Standort, weil die Anforderungen an neue Arbeitswelten betriebswirtschaftlich dort nicht sinnvoll umzusetzen waren“, erläutert Vorstand Rainer Virnich die Entscheidung für den neuen Standort. „Unsere neue Unternehmensstrategie fußt ganz wesentlich auf Transparenz und Austausch, auf Hierarchie und bereichsübergreifendem Arbeiten. Die Flächen im neu errichteten 'kite' sind von Anfang an auf diese Bedürfnisse und Ansprüche des Campus zugeschnitten worden. Er ist sichtbares Zeichen für unseren kulturellen Wandel.“ Die bewusste ökologische Ausrichtung des Gebäudes, die einen ressourcenschonenden Betrieb und eine optimale Raumwirtschaft ermöglicht, entspricht zudem der Nachhaltigkeitsstrategie der Sparkasse KölnBonn. Räumlichkeiten am Standort Adolf-Grimme-Allee wird die Sparkasse für einen Teil ihrer Belegschaft zunächst noch weiter nutzen.

Einen visuellen Eindruck von dem neuen Gebäude bietet ein Video, das mit einer Drohne beim Flug durch die Innenräume aufgenommen wurde. Ulrich Voigt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse KölnBonn, und Vorstand Rainer Virnich wirkten daran mit. Das Video ist auf verschiedenen Social-Media-Kanälen der Sparkasse KölnBonn zu sehen, u. a. auf YouTube:

