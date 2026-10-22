Speeddating und Party am Kickertisch

Schluss mit endlosem Scrollen in der Dating-App: Bei FLIRTKICK lernen sich Singles im echten Leben kennen und zwar am Kickertisch. Das neue Eventformat verbindet Speeddating, Kickern und Party zu einem lockeren Abend voller Begegnungen. Gaffel unterstützt das Konzept, das sich an Singles zwischen 18 und 29 Jahren richtet.

Gespielt wird in wechselnden Zweierteams. Während der Kicker-Matches entstehen ganz ungezwungen Gespräche und das ohne den Druck eines klassischen Dates. Kicker-Erfahrung ist ausdrücklich nicht erforderlich. Das Event richtet sich an Einsteiger und Anfänger. Lediglich Kickerprofis ab der 3. Kölner Kickerliga sind ausgeschlossen, damit der Spaß und das Kennenlernen im Vordergrund stehen.

Alle Teilnehmer absolvieren sieben feste Kicker-Matches, jedes Spiel mit einem neuen Datepartner an der Seite. Durch die Begegnungen mit dem gegnerischen Team ergeben sich insgesamt 14 Mini-Dates an einem Abend. Ein Spiel endet jeweils, sobald ein Team sieben Tore erzielt hat.

Begleitet wird das Event von Moderation, Musik, kleinen Spielen und Überraschungen. Dazu gibt es Shots, Drinks und im Anschluss eine Aftershowparty. Wer selbst nicht auf Partnersuche ist, kann als Begleitung dabei sein und ist als Zuschauer und Unterstützung herzlich willkommen.

„Auch Gaffel bringt Menschen zusammen, in der Gastronomie, auf Festivals und bei besonderen Events“, sagt Produktmanager Johannes Hemme. „Das Format schafft Begegnungen auf eine spielerische und ungezwungene Art und sorgt gleichzeitig für einen richtig guten Abend.“

Einlass ist um 19 Uhr. Nach der Anmeldung und einer ersten Chance auf Flirts und Gespräche startet das Event um 20 Uhr mit den ersten Spielpaarungen. Bis etwa 23 Uhr wechseln sich Kicker-Matches, Flirts und Minigames ab, bevor der Abend bei der Aftershowparty an der Theke und auf der Tanzfläche ausklingt.

Die nächsten Termine sind am 29. Oktober 2026 im Stiefel, am 26. November 2026 in der Kölschbar, als jeckes Karnevalsspecial am 27. Januar 2027 im Gaffel am Dom und am 25. Februar 2027 in der Flotte. Weitere Flirtkicks sind fürs nächste Jahr geplant.

Tickets sind im Vorverkauf für 10 Euro über rausgegangen.de erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 12 Euro.

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