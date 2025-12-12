Expand Übergabe an wünschdirwas e.V. Expand Übergabe an wir helfen e.V. Expand Übergabe an Lichtblicke e.V. Expand Übergabe an Weihnachtslicht e.V.

Auch im Jahr 2025 setzt die Sparkasse KölnBonn ihre Tradition fort und unterstützt soziale Projekte in Köln und Bonn mit einer großzügigen Weihnachtsspende. Insgesamt werden 180.000 Euro an verschiedene gemeinnützige Initiativen verteilt. Unter dem Motto „Spenden statt Karten“ verzichtet die Sparkasse seit über zehn Jahren weitgehend darauf, Weihnachtskarten an Kunden und Geschäftspartner zu verschicken. Stattdessen wird mit dieser Spendenaktion nachhaltige Hilfe geleistet und gleichzeitig die Umwelt geschont – denn Weihnachtspost landet oft schnell im Papierkorb.

In diesem Jahr fördert die Sparkasse KölnBonn folgende Einrichtungen mit jeweils 25.000 Euro:

DIE GUTE TAT e. V. der Bonner und Kölnischen Rundschau, die insbesondere bedürftige Seniorinnen und Senioren mit Päckchen überrascht

Lichtblicke e. V., eine Hilfsorganisation von Radio Köln und Radio Bonn/Rhein-Sieg, die in Not geratenen Kindern, Jugendlichen und deren Familien hilft

Weihnachtslicht e. V., eine Initiative des Bonner General-Anzeigers, die sich für hilfsbedürftige Seniorinnen und Senioren stark macht

wir helfen e. V. des Kölner Stadt-Anzeigers, der Kindern und Jugendlichen in Not hilft

wünschdirwas e. V., ein Verein, der schwerkranken Kindern Herzenswünsche erfüllt

Zusätzlich gehen jeweils 5.000 Euro an elf Einrichtungen für Obdachlose in Köln und Bonn, die vor allem in den Wintermonaten Notunterkünfte anbieten. Das Institut bietet außerdem Bürgerinnen und Bürgern auf ihrer Crowdfunding-Plattform hiermitherz.de/weihnachten die Möglichkeit, gezielt für die Projekte zu spenden. Anfang Dezember initiierte die Sparkasse KölnBonn darüber bereits für alle registrierten Spendenprojekte eine erfolgreiche Verdopplungsaktion, bei der das Institut Spenden im Umfang von maximal 500 Euro verdoppelte, bis der Fördertopf von 250.000 Euro aufgebraucht war.

Dr. Andreas Dartsch, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse KölnBonn, erklärt: „In einer Zeit, in der viele Menschen in schwierigen Lebenslagen stecken, ist es umso wichtiger, ihnen zu helfen. Die Organisationen, die wir mit unseren Weihnachtsspenden unterstützen, leisten einen entscheidenden Beitrag dazu, das Leben dieser Menschen zu verbessern. Ihr Engagement ist von unschätzbarem Wert.“

Rainer Virnich, ebenfalls Vorstand der Sparkasse KölnBonn, ergänzt: „Die Arbeit der Vereine und ihr langjähriges Engagement verdienen höchsten Respekt und Anerkennung. Diese Spende kommt von Herzen im Namen aller Mitarbeitenden der Sparkasse KölnBonn. Dafür steht auch unser Claim ‚Füreinander Hier‘."

Wunschbaumaktion: Mitarbeitende erfüllen Kinderwünsche

Im Rahmen der Aktion „Füreinander Hier“ engagieren sich auch die Mitarbeitenden der Sparkasse KölnBonn in der Weihnachtszeit. In diesem Jahr fand wieder die beliebte Wunschbaumaktion statt. Kinder und Jugendliche, die über die Ev. Jugendhilfe Anna-Stiftung e. V. in Köln und die Evangelische Jugendhilfe Godesheim gGmbH in Bonn ihre Wünsche mitgeteilt haben, konnten sich über Geschenke freuen. Ob Ferngesteuerte Autos, Bücher, PokemonSammelkarten, Tonie-Figuren oder Lego Bausteine – die Mitarbeitenden wählten einen Wunsch aus und kauften das Geschenk. Vertretenden des Instituts brachten die Geschenke dann zu den Hilfsstellen und von dort wurden sie an die Kinder verteilt.