Die Sparkasse KölnBonn setzt ihre Tradition fort und unterstützt auch in diesem Jahr soziale Projekte in Köln und Bonn mit einer großen Weihnachtsspende. Insgesamt werden 180.000 Euro an verschiedene Initiativen verteilt. Unter dem Motto "Spenden statt Karten" verzichtet die Sparkasse bereits seit über zehn Jahren weitgehend darauf, Weihnachtskarten an Kunden und Geschäftspartner zu versenden. Während Weihnachtspost bei den Empfängern nach einmal Lesen im Papierkorb landet, sorgt diese Spendenaktion für nachhaltige Hilfe und schont zugleich die Umwelt.

In diesem Jahr fördert die Sparkasse KölnBonn folgende Einrichtungen mit jeweils 25.000 Euro:

• die Altenhilfe "DIE GUTE TAT e. V." der Bonner und Kölnischen Rundschau, die unter anderem bedürftige Seniorinnen und Senioren mit Päckchen überrascht

• die Hilfsorganisation "Lichtblicke e. V." für in Not geratene Kinder, Jugendliche und deren Familien von Radio Köln und Radio Bonn/Rhein-Sieg

• "Weihnachtslicht e. V.", eine Initiative des Bonner General-Anzeiger, die sich für notbedürftige Seniorinnen und Senioren einsetzt

• den Verein "wir helfen e. V." des Kölner Stadt-Anzeiger, der Kindern und Jugendlichen in Not hilft und

• "wünschdirwas e. V", ein Verein, der schwerkranken Kindern Herzenswünsche erfüllt.

Darüber hinaus gehen jeweils 5.000 Euro an • elf Einrichtungen für Obdachlose in Köln und Bonn, die vor allem im Winter Notschlafstellen anbieten.

Dr. Andreas Dartsch, Mitglied des Vorstands der Sparkasse KölnBonn, betont: "Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, Menschen zu helfen, die es in unserer Gesellschaft besonders schwer haben. Die Organisationen, die wir mit unseren Weihnachtsspenden unterstützen, setzen sich für diese Menschen ein. Deswegen ist ihr Engagement nicht hoch genug zu bewerten."

Und Rainer Virnich, ebenfalls Vorstand der Sparkasse KölnBonn, ergänzt: "Als Sparkasse ist soziales und bürgerschaftliches Engagement Teil unserer DNA. Nicht ohne Grund enthält unser Logo neuerdings den Claim ‚Füreinander Hier‘. Die Weihnachtsspenden sind ein wichtiger Ausdruck dieses Selbstverständnisses und für uns inzwischen eine Tradition, die wir gerne pflegen."

Nach dem Motto "Füreinander Hier" haben auch die Mitarbeitenden der Sparkasse KölnBonn in der Weihnachtszeit Gutes getan. So gab es auch in diesem Jahr wieder eine Wunschbaumaktion. Dafür haben Kinder und Jugendliche über den Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Köln und den Kinderschutzbund Ortsverband Bonn e. V. ihre Wünsche mitgeteilt: vom Fußball-Trikot über Kuscheltiere bis hin zu Gesellschaftsspielen. Die Mitarbeitenden konnten sich jeweils einen Wunsch aussuchen und das verpackte Geschenk an die Hilfsorganisationen senden. Diese werden die Pakete an Weihnachten den Kindern überreichen.