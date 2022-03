Spendenaktion für Menschen in Not

Arbeitslosigkeit, Krankheit, Verlust des Partners, Kündigung der Wohnung. Schicksalsschläge sind meist der Beginn von Obdachlosigkeit. Der Krieg in der Ukraine zwingt bis zu 1 Million Menschen ihre Heimat zu verlassen. Einige kommen nach Köln. Sie sind Kriegsflüchtlinge und hier obdachlos. In Köln leben jetzt schon 600 Mitmenschen auf der Straße und kämpfen jeden Tag ums Überleben. Jetzt kommen viele Ukraine-Flüchtlinge hinzu, denen die Cultopia-Stiftung umgehend Hilfe zu Teil werden lassen will. Spenden bis 75.000 Euro werden von der Erich-Bethe-Stiftung im Zeitraum zwischen dem 05.03. und 03.07.2022 verdoppelt. Zudem wird es auf www.charityartcologne.de eine Benefiz-Kunst-Spendenverkaufsaktion mit über 300 Werken, u.a. von Gerhard Richter, geben. Der Erlös geht zu 100% an Ukraine-Kriegsopfer, Flüchtlinge und Obdachlose.

Weitere Infos unter: www.cultopia-stiftung.koeln & www.charityartcologne.de

