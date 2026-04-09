Spendenziel steht

In den vergangenen drei Jahren stiftetet die Grüngürtelrosen mehr als 75.000 Euro an Organisationen wie das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland, ColognePride sowie die Kölner Grün Stiftung. Auch in diesem Jahr darf sich ein gemeinnütziges Projekt auf den Erlös des Grüngürtelrosen-Sommergartens freuen: 120 Rosen singen am Samstag, 12. September 2026, im Tanzbrunnnen zu Gunsten des Vereins wünschdirwas.

Seit März 1989 erfüllt der in Köln gegründete Verein Herzenswünsche schwer und chronisch kranker Kinder und Jugendlicher in ganz Deutschland. Möglich wird das durch das Engagement von Mitarbeitern und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern sowie ein starkes Netzwerk aus Ärzten und Therapeuten von über 100 Krankenhäusern, Kinderkliniken und Hospizen. Mehr als 10.000 Herzenswünsche konnten seit der Gründung bereits realisiert werden.

„Der Grüngürtelrosen-Sommergarten steht einmal mehr für ein emotionales Live-Erlebnis, das Musik, Engagement und kölsche Lebensfreude verbindet“, sagt Constantin Gold, Chorleiter der Grüngürtelrosen. „Wenn viele gemeinsam an einem Strang ziehen, kann viel bewegt werden.“

Beim Grüngürtelrosen-Sommergarten wird der Kölner Männerchor den Tanzbrunnen wieder zum Beben bringen. Der vierte Sommergarten wird noch größer, bunter und emotionaler als je zuvor. Unterstützt werden die Grüngürtelrosen von langjährigen Wegbegleitern und neuen Überraschungsacts. Die Resonanz ist bereits jetzt groß: Die ersten 2.000 Tickets sind verkauft, die Vorfreude auf den Sommergarten bei Sängern und Fans steigt von Woche zu Woche. Neu in diesem Jahr ist eine offizielle Aftershow-Party im Anschluss an das Konzert: Gemeinsam mit den Grüngürtelrosen wird bis in die Nacht weitergefeiert.

Moderiert wird der Sommergarten von der Schauspielerin und TV-Moderatorin Jeannine Michaelsen, die seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Medienlandschaft ist. Als einer der Überraschungs-Acts steht zudem Eko Fresh auf der Bühne. Der Kölner Hip Hopper ist ein enger Freund des Chors, mit dem die Rosen gemeinsam mit Brings den Song „Bunte Brücke“ aufgenommen haben. Auf der Aftershowparty werden u.a. 47Kö11sch auftreten.

Die Idee, die Grüngürtelrosen zu gründen, entstand 2018 in der Kölschbar im Belgischen Viertel. Von Anfang an galt: Mitmachen kann jeder, entscheidend ist die Freude am Singen. So entstand ein bunt gemischtes Kollektiv aus unterschiedlichsten Berufen – von Gastronomen, Türstehern und Barbershop-Betreibern über Brauereimitarbeiter, Anwälte und Polizisten bis hin zu Lehrern, Veranstaltern und Grafikern.

In den vergangenen Jahren haben sich die Grüngürtelrosen mit Auftritten unter anderem im ZDF-Fernsehgarten, bei Festivals wie Parookaville, Glücksgefühle und Jeck im Sunnesching sowie beim Gamescom City Festival einen Namen gemacht. Auch ihre Weihnachtsspendenkonzerte in der Wolkenburg begeistern das Publikum.

Grüngürtelrosen-Sommergarten 2026, Sa, 12.09., 19h, Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, Köln; anschl. Aftershowparty ab 22h