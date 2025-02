Starke Glasfaserkooperation

Netz-Kooperation von zwei der größten Glasfaseranbieter in Nordrhein-Westfalen: Deutsche Glasfaser und NetCologne haben einen sogenannten „Open-Access“-Vertrag geschlossen – jetzt ist die technische Umsetzung erfolgreich abgeschlossen. Durch die Zusammenarbeit beider Unternehmen können ab sofort Haushalte im Netzgebiet von Deutsche Glasfaser im Rheinland auch Glasfasertarife bei NetCologne buchen. Die Partnerschaft umfasst Teile des Rhein-Erft-Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises sowie weitere Bereiche rund um Aachen und Köln. Damit erweitert NetCologne sein Verbreitungsgebiet und Deutsche Glasfaser die Auswahl von Glasfaserangeboten in ihrem Netz.

„Wir freuen uns, dass unser Partner NetCologne ab sofort unser Netz nutzt und damit das Glasfaserangebot für die Haushalte in unseren Netzgebieten im Rheinland erweitert. Unsere Open-Access-Partnerschaft ist ein weiteres Zeichen gegen den unsinnigen Doppelausbau von Glasfaserinfrastrukturen in den Städten und Gemeinden. Gemeinsam stehen wir ein für den fairen Wettbewerb auf einem Glasfasernetz. So sorgen wir für mehr Glasfaser überall und für alle – und das möglichst schnell und nachhaltig“, sagt Ruben Queimano, Chief Commercial Officer von Deutsche Glasfaser.

„Das Datenvolumen, das über das Internet versendet und genutzt wird, wächst weiter rasant an. Nur Glasfaser stellt die dafür notwendige schnelle und stabile Datenübertragung langfristig sicher. Durch unsere Kooperation mit Deutsche Glasfaser erhalten noch mehr unserer Kunden im Umland von Köln und Aachen schnell und unkompliziert Zugriff auf die bereits vorhandene Glasfasertechnologie. Für uns sind Glasfaserkooperationen neben dem Eigenausbau ein wichtiger Baustein für die schnelle und nachhaltige Versorgung der Menschen mit Glasfaseranschlüssen“, sagt Timo von Lepel, Geschäftsführer der NetCologne.

NetCologne und Deutsche Glasfaser setzen sich gemeinsam bundesweit für Open Access-Kooperationen ein. Dabei wird Wettbewerbern der Zugriff auf das eigene Netz ermöglicht. So erhalten Kunden Zugang zu Leistungsangeboten unterschiedlicher Anbieter auf einer bereits erstellten und zukunftsfähigen Glasfaserinfrastruktur. Open Access schont Ressourcen und sorgt für schnelleren Glasfaserausbau in noch unterversorgten Regionen. Die gegenseitige Nutzung von Glasfasernetzen ist gesetzlich nicht geregelt und wird von vielen Telekommunikations- und Netzanbietern freiwillig umgesetzt.

NetCologne-Kundinnen und -Kunden oder Interessierte in der Region können über den Glasfaser-Check des Unternehmens prüfen, ob bereits an ihrer Adresse Glasfaseranschlüsse zur Verfügung stehen: https://www.netcologne.de/privatkunden/verfuegbarkeit/.

Informationen über alle Angebote von Deutsche Glasfaser sind unter www.deutsche-glasfaser.de zu finden.