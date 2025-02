Sternmarsch 2025 wieder voll ausgebucht

Am Karnevalsfreitag, 28. Februar 2025, wird wieder der Karneval aus den Veedeln ins Zentrum Kölns getragen. An dem Tag ziehen 40 Kölner Veedelsvereine und rund 1.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sternförmig zum Alter Markt, wo ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm auf die vielen Jecken wartet. Gemeinsam feiern alle in stimmungsvollem Rahmen und familiärer Atmosphäre Fastelovend. Der Sternmarsch 2025 gilt auch dieses Jahr wieder als einer der Höhepunkte der Kölner Session.

Sparkasse KölnBonn: Unterstützerin seit der ersten Stunde

Grund genug für die Sparkasse KölnBonn, die Veranstaltung im Rahmen ihres bürgerschaftlichen Engagements seit mittlerweile 27 Jahren als Partnerin zu unterstützen, seitdem es den Sternmarsch gibt. Weiterer Partner ist die RheinEnergie; Partner im zweiten Jahr ist Mühlen Kölsch. Medienpartner ist die Kölnische Rundschau.

Am Montag, 17. Februar 2025, informierte Bernhard Conin, Vorsitzender der "Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums" gemeinsam mit den Partnern des Kölner Sternmarschs über Ablauf und Wissenswertes zur diesjährigen Veranstaltung. Das Programm hat wie in den Vorjahren Isabelle Assenmacher zusammengestellt. Eine Neuheit in diesem Jahr: Die Kölnische Rundschau vergibt erstmalig den Preis „Jeck met Hätz“. Dafür konnten Leserinnen und Leser ehrenamtlich engagierte Menschen im Kölner Karneval nominieren und für sie abstimmen.

Rainer Virnich, Vorstand der Sparkasse KölnBonn, verwies auf die Bedeutung des Sternmarschs für Köln: "Der Sternmarsch hat im jecken Brauchtum der Domstadt seinen festen Platz und ist eine der etabliertesten Veranstaltungen im Kölner Karneval. Für uns ist es eine Herzenssache, den Sternmarsch zu unterstützen – im Sinne unseres Markenversprechens 'Füreinander Hier'.

Insbesondere geht ein großes Dankeschön an die Organisatoren und die Veedelsvereine, die jedes Jahr mit viel Herzblut und Akribie die 'Sternstunde' des jecken Open-Air-Treibens möglich machen und dank vieler Stunden ehrenamtlicher Arbeit mit Leben füllen."

Dank der finanziellen Unterstützung der Partner ist der Eintritt zum Sternmarsch kostenfrei. Die Tribünen auf dem Alter Markt sind am Karnevalsfreitag ab 16 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden sich auf der Veranstaltungswebsite.

Bühnenprogramm des Sternmarsch 2025 am 28. Februar 2025:

17:45 Uhr Opening durch Philipp Godart

18:00 Uhr musikalischer Auftakt mit dem Orchester Helmut Blödgen sowie Eintreffen der Veedelsgruppen und des Kölner Kinderdreigestirns

18:10 Uhr Miljö

18:35 Uhr Cat Ballou

19:10 Uhr Bläck Fööss

19:35 Uhr Kölner Dreigestirn 2025 und Vergabe des Ehrenamtspreises "Jeck mit Hätz" durch die Kölnische Rundschau

20:00 Uhr Rhythmus-Sportgruppe

20:25 Uhr Orchester Helmut Blödgen

20:45 Uhr Ende