Brings sorgt mit „Su lang die Welt sich drieht“ für Gänsehautmomente in der aktuellen Karnevalszeit. Der diesjährige Sessionshit steht nicht nur für die ausgelassene Feierstimmung im Fastelovend, sondern auch für einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt und für die Freiheit.

Seit fast 20 Jahren begleitet Gaffel die Band und unterstützt sie bei verschiedenen Veranstaltungen und Projekten. Auch in dieser Session wird der neue Song mit einer Plakatkampagne beworben, die jetzt im Kölner Stadtgebiet zu sehen ist.

Die langjährige Partnerschaft der beiden kölschen Intuitionen zeigt sich auch in den vielen gemeinsamen Sondereditionen, darunter Partyfässchen, Bringsflaschen und Merchandise-Artikel. Brings ist zudem ein fester Bestandteil des BrauhausRock im Gaffel am Dom, wo sie an zwei Tagen für beste Stimmung sorgt, und tritt seit Beginn von Jeck im Sunnesching regelmäßig als Headliner auf.

„Wenn sich jetzt in Kölle wieder alles um Karneval dreht, ist es genau die richtige Zeit, um zu zeigen, wo Kölle steht! Auf der Seite der Freiheit und des Zusammenhaltes“, sagt Peter Brings.

„Brings ist nicht nur musikalisch eine Institution, sondern steht auch für klare Haltung und gelebte Werte“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel. „Genau das macht diese Band so besonders.“

Wie das aktuelle Plakatmotiv an der Eigelsteintorburg virtuell wirkt, zeigt dieser Clip: