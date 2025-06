Symbolische Schlüsselübergabe in Bornheim-Merten

„Zwölf Perspektiven – Eine Vision“, so lautet das Motto der Auszubildenden, die vom 30. Juni bis zum 25. Juli ihre Fähigkeiten in der diesjährigen Azubi-Filiale beweisen.

Zwölf Auszubildende aus dem dritten Ausbildungsjahr wurden aufgrund ihrer sehr guten Leistungen für die Azubi-Filiale der Kreissparkasse Köln ausgewählt und lösen für vier Wochen das Team der Filiale in Bornheim-Merten ab. Den symbolischen Schlüssel bekamen die angehenden Bankkaufleute von Filialleiterin Manuela Schwabe überreicht. Sie übernehmen in erster Linie die Kundenberatung, aber auch viele organisatorische Tätigkeiten, die zum Betrieb einer Filiale dazugehören. Im Laufe dieses Jahres haben sie sich in Schulungen und bei Hospitationen in der Filiale auf diese Aufgabe vorbereitet.

„Dass uns als Auszubildenden das Vertrauen entgegengebracht wird, eigenverantwortlich eine Filiale zu führen, empfinden wir als große Wertschätzung“, sagt Johanna Mohr, Leiterin der Azubi-Filiale, stellvertretend für das Team. „Die Azubi-Filiale bedeutet für uns, Verantwortung zu übernehmen und über uns hinauszuwachsen. Besonders freuen wir uns auf den direkten Kontakt zu den Kundinnen und Kunden und über den starken Zusammenhalt, den wir bereits in der Vorbereitung untereinander erleben.“

Mit der seit 2014 angebotenen Azubi-Filiale bietet die Kreissparkasse Köln leistungsstarken Auszubildenden die Chance, ihre Kompetenz im Kundengeschäft praxisnah zu vertiefen. Mit der Organisation des Filialbetriebs übernehmen sie eine besondere Verantwortung und lernen, erfolgreich im Team zu arbeiten.

Weitere Informationen zur Azubi-Filiale und zum Ausbildungsangebot der Kreissparkasse Köln sind unter www.ksk-koeln.de/azubi-filiale abrufbar.